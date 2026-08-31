Peste 2,3 milioane de lei pentru digitalizarea administrației locale din Alba: Gârbova, Câlnic, Întregalde, Lupșa și Baia de Arieș trec la servicii publice moderne

Luni, 31 august 2026, a demarat proiectul „Digitalizarea procesului administrativ în autorități publice locale din județul Alba”, un proiect prin care cetățenii vor putea accesa mai ușor informațiile și serviciile de care au nevoie, economisind timp și reducând drumurile la instituțiile publice.

Proiectul este implementat în parteneriat de UAT Județul Alba, în calitate de lider, împreună cu UAT Comuna Gârbova, UAT Comuna Întregalde, UAT Comuna Câlnic, UAT Comuna Lupșa și UAT Oraș Baia de Arieș, a anunțat pe Facebook Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.

Prin acest proiect, instituțiile partenere vor face pași concreți către o administrație fără hârtie, interconectată și interoperabilă. Proiectul urmărește, în primul rând, simplificarea relației dintre cetățeni, mediul de afaceri și administrația publică, reducerea birocrației și a timpilor de soluționare, precum și creșterea transparenței și a eficienței proceselor administrative.

Rezultatele asumate:

– 6 instituții publice sprijinite pentru dezvoltarea serviciilor, produselor și proceselor digitale;

– 6 soluții digitale implementate;

– 34 de echipamente hardware achiziționate;

– 40.000 de utilizatori/an ai serviciilor, produselor și proceselor digitale publice noi și optimizate.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, Prioritatea 2 „O regiune digitală”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.323.949,04 lei, din care finanțarea nerambursabila este de 2.204.402,20 lei.

Perioada de implementare este 31 august 2026 – 29 februarie 2028.

Digitalizarea înseamnă servicii publice mai simple, mai rapide și mai aproape de cetățean. Împreună construim o administrație locală modernă, eficientă și pregătită pentru viitor!

Pentru informații detaliate despre Programul Regiunea Centru 2021–2027: www.regiocentru.ro și www.adrcentru.ro.

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