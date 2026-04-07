„Undă verde” pentru construirea unui nou supermarket Penny, într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, luni, 6 aprilie 2026, că a luat decizia etapei de încadrare – fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul care prevede construirea unui nou supermarket Penny, în comuna Vințu de Jos.
Investiția necesară este în valoare de 4 milioane de lei.
Proiectul prevede construirea unui magazin Penny, cu accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și în parcare, pilon publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, în județul Alba, localitatea Vințu de Jos, pe strada Lucian Blaga, nr. 69.
Obiectul proiectului îl constituie amplasarea unei construcții cu funcțiunea de magazin pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare de uz casnic. Scopul investiţiei este acela de a asigura deservirea populaţiei rezidente în cartier cu produse de primă necesitate în condiţii de calitate sporite, precum şi acela de a salubriza şi îmbunătăţi considerabil aspectul urbanistic al zonei.
Prin poziționarea proiectului (spațiu comercial) într-o zonă în care densitatea spațiilor comerciale este relativ redusă, se estimează o limitare a deplasărilor personale pentru efectuarea cumpărăturilor zilnice (efectuate de cele mai multe ori cu autoturismul) prin migrarea acestora de la marile centre comerciale situate în diferite zone ale municipiului Sebeș către spațiul comercial (Magazin Penny Market) amplasat în proximitatea locuințelor din zonă.
Suprafața terenului pe care va fi amplasat viitorul supermarket Penny din Vințu de Jos este de 10143,00 m². Suprafaţa totală construită a magazinului va fi de 1406,00 m². Investiţia va avea amenajat două grupuri sanitare cu vestiar, o cameră de odihnă personal, carmangerie, spatii tehnice, dar și o parcare cu accese auto și pietonale și trotuare.
Perioada de implementare propusă este de maximum 12 luni.
