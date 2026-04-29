Un tronson de drum din Roșia Montană, modernizat printr-o investiție de 1,6 milioane lei. „Undă verde” de la Direcția Județeană de Mediu Alba

Direcția Județeană de Mediu Alba a dat undă verde pentru modernizarea a peste un kilometru dintr-un drum al unei comune de munte din județ, printr-o investiție de 1,6 milioane de lei.

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a decis ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică ca pentru proiectul ,,Modernizare drumuri comunale și locale în Comuna Roșia Montană, județul Alba – tronson DC 146 km 3+150 – 4+ 260”, propus a fi amplasat în comuna Roșia Montană, satele Roșia Montană și Garda Bărbulești, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Tronsonul de drum DC 146 cuprins între km 3+150 – 4+260 nu este amplasat în Situl Natura 2000. Imobilul este parțial inclus în zonă, dar nu se suprapune peste Situl arheologic de la Alburnus Maior – localitatea Roșia Montană, sat Roșia Montană, întreaga localitate pe o raza de 2 km este înscrisă în lista monumentelor istorice si este zonă de protecție a monumentului istoric ,,Ansamblul de Cale ferată îngustă Abrud – Vidolm” și parțial zonă protejată înscrisă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Tronsonul de drum comunal DC 146 supus modernizării se află în proprietatea comunei Roșia Montană.

Tronsonul de drum proiectat este cuprins între km 3+150 – 4+260 și reprezintă o continuare a investiției MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI LOCALE ÎN COMUNA ROȘIA MONTANĂ, JUDEȚUL ALBA, cuprinsă în finanțare prin PNDR 2.

Drumul supus prezentei investiții are o lungime totală de 1.110 m și își are începutul tronsonului proiectat la km 3+150 și sfârșitul la km 4+260.

Valoarea investiției este de 1,6 milioane de lei, cu TVA inclus.

Durata estimată de realizare a investiției este de 6 luni, din care durata de de execuție a lucrărilor este de 4 luni.

