Un simplu „da” spus la telefon îți poate crea necazuri: Escrocheria banală care îți poate da dureri de cap

O nouă metodă de fraudă telefonică, aparent banală, face tot mai multe victime în rândul utilizatorilor, escrocheria dovedindu-se eficientă în anumite situații.

Escrocii sună de pe numere necunoscute și încearcă să obțină un simplu „da” din partea ta. De aici, lucrurile pot lua o turnură neașteptată: acel răspuns aparent inofensiv poate fi folosit ulterior pentru a crea un acord fals, potrivit Playtech.

Schema a fost semnalată în Germania, unde infractorii se dau drept reprezentanți ai Verbraucherzentrale, o instituție reală de protecție a consumatorilor. Sub acest pretext, aceștia încearcă să câștige încrederea victimelor și să le convingă să ofere informații sau confirmări.

Metoda este mai subtilă decât pare. În loc să ceară direct date sensibile, apelanții pun întrebări generale precum „Mă auziți?” sau „Sunteți proprietar de locuință?”. Scopul nu este conversația în sine, ci obținerea unui răspuns afirmativ clar.

Acel „da” este înregistrat și ulterior manipulat. Practic, escrocii pot edita convorbirea astfel încât să pară că ai acceptat un serviciu sau un produs.

De exemplu, pot introduce ulterior o întrebare precum „Sunteți de acord să achiziționați acest serviciu la prețul X?”, iar răspunsul tău anterior devine, în mod fals, consimțământ.

Rezultatul? Victimele ajung să primească facturi pentru servicii pe care nu le-au solicitat niciodată.

