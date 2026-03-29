Un sector de 2 kilometri dintr-un drum județean din Alba urmează să fie modernizat: Demersuri administrative preliminare
Un sector de 2 kilometri dintr-un drum județean din Alba urmează să fie modernizat: Demersuri administrative preliminare
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 2 aprilie 2026 a Consiliului Județean Alba se află și un proiect de hotărâre privind privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107 H: Coşlariu Nou – Galda de Jos – Cricău – Ighiu – Şard – Gara Şard Ighiu (DN 74), situat în intravilanul localității Galda de Jos, în vederea realizării de lucrări de modernizare.
Prin Hotărârea nr. 4/26 februarie 2026, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4411/4 martie 2026, Consiliul Local al Comunei Galda de Jos a solicitat preluarea temporară în administrare a tronsonului respectiv.
Tronsonul are o lungime de 2 kilometri și este situat în intravilanul localității Galda de Jos, între pozițiile kilometrice km 2+755 și 4+755 de metri.
Starea tehnică generală a spațiilor adiacente tronsonului din drumul județean DJ 107 H: Coşlariu Nou – Galda de Jos – Cricău – Ighiu – Şard – Gara Şard Ighiu (DN 74), respectiv a trotuarelor, acostamentelor, șanțurilor și rigolelor din localitatea Galda de Jos, denotă o degradare continuă, acestea neîndeplinind condițiile minime de confort și siguranță a circulației rutiere și pietonale impuse de normele naționale și internaționale în vigoare, se arată în referatul de aprobare semnat de președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene şi locale, în concordanță cu normele europene pentru această categorie de drumuri, constituie o prioritate a Consiliului Judeţean Alba. Strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri are la bază în primul rând asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună, se menționează în documentul amintit.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Un sector de 2 kilometri dintr-un drum județean din Alba urmează să fie modernizat: Demersuri administrative preliminare
Un sector de 2 kilometri dintr-un drum județean din Alba urmează să fie modernizat: Demersuri administrative preliminare Pe ordinea de...
Lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142 N, în Căpâlna de Jos: Detalii tehnice ale investiției de peste 1 milion de lei
Lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142 N, în Căpâlna de Jos: Detalii tehnice ale...
Opinii Comentarii
