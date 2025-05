Un oraș vecin cu Alba interzice fumatul în parcuri, stații de autobuz și baze sportive. Măsura se aplică din toamnă...

Economistul Adrian Negrescu: ,,România are nevoie de oameni care să gândească ,,outside the box’’, cu experiență și expertiză. Majorarea TVA, a impozitului pe venit, a accizelor și taxelor pe proprietate, vor crește evaziunea fiscală” Economistul Adrian Negrescu susține că România are nevoie de oameni care să gândească ,,outside the box’’, cu experiență și expertiză, capabili […]