Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei
Un nou supermarket Penny va fi construit în comuna Vințu de Jos din județul Alba, printr-o investiție de 4 milioane de lei. A fost solicitată emiterea acordului de mediu din partea APM Alba.
Proiectul prevede construirea unui magazin Penny, cu accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și în parcare, pilon publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, în județul Alba, localitatea Vințu de Jos, pe strada Lucian Blaga, nr. 69.
Obiectul proiectului îl constituie amplasarea unei construcții cu funcțiunea de magazin pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare de uz casnic. Scopul investiţiei este acela de a asigura deservirea populaţiei rezidente în cartier cu produse de primă necesitate în condiţii de calitate sporite, precum şi acela de a salubriza şi îmbunătăţi considerabil aspectul urbanistic al zonei.
Prin poziționarea proiectului (spațiu comercial) într-o zonă în care densitatea spațiilor comerciale este relativ redusă, se estimează o limitare a deplasărilor personale pentru efectuarea cumpărăturilor zilnice (efectuate de cele mai multe ori cu autoturismul) prin migrarea acestora de la marile centre comerciale situate în diferite zone ale municipiului Sebeș către spațiul comercial (Magazin Penny Market) amplasat în proximitatea locuințelor din zonă.
Suprafața terenului pe care va fi amplasat viitorul supermarket Penny din Vințu de Jos este de 10143,00 m². Suprafaţa totală construită a magazinului va fi de 1406,00 m². Investiţia va avea amenajat două grupuri sanitare cu vestiar, o cameră de odihnă personal, carmangerie, spatii tehnice, dar și o parcare cu accese auto și pietonale și trotuare.
Valoarea investiției este de 4.000.000 lei, iar perioada de implementare propusă este de maxim 12 luni.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca în scurt timp oamenii să revină în locuințele lor
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca în scurt timp oamenii să revină în locuințele lor Explozia de sâmbătă, dintr-un bloc din Alba Iulia, a afectat mai multe familii care în urma incidentului au fost nevoiți să se mute temporar în […]
Mai multe primării din Alba suspendă plata taxelor locale, de mâine: Au aflat din presă că ar putea beneficia în continuare de reduceri pentru că localităţile sunt în zone defavorizate
Mai multe primării din Alba suspendă plata taxelor locale, de mâine: Au aflat din presă că ar putea beneficia în continuare de reduceri pentru că localităţile sunt în zone defavorizate Mai multe primării din judeţul Alba, din zona Apusenilor, au anunţat astăză că suspendă, începând de joi, 22 ianaurie 2026, plata taxelor locale, măsura fiind […]
Creștere EXPLOZIVĂ a tarifelor la apă și canalizare în Alba de la 1 ianuarie 2026: Cum este justificată majorarea de către compania regională de apă-canal
Creștere EXPLOZIVĂ a tarifelor la apă și canalizare în Alba din 2026 Anul 2026 a venit cu o creștere explozivă a tarifelor la apă și canalizare în județul Alba. Prețurile pentru serviciul public de alimentare cu apă și tarifele pentru serviciul public de canalizare, furnizate de operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, începand cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Impozitele, păstrate integral de primării, ca sursă de finanţare. Concluziile şedinţei Grupului de lucru al Coaliţiei
Impozitele, păstrate integral de primării, ca sursă de finanţare. Concluziile şedinţei Grupului de lucru al Coaliţiei Impozitele ar putea fi...
Restricții de circulație impuse în zona surpării de la kilometrul 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda: Lucrări preliminare expertizei tehnice
Restricții de circulație impuse în zona surpării de la kilometrul 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda: Lucrări preliminare expertizei tehnice Începând de...
Știrea Zilei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei Un nou...
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca în scurt timp oamenii să revină în locuințele lor
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil...
Curier Județean
FOTO | Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au donat sânge pentru bolnavi: ,,Un gest simplu, dar extrem de valoros pentru cei aflați în suferință”
Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au donat sânge pentru bolnavi: ,,Un gest simplu, dar extrem de valoros pentru cei...
FOTO | Încă două centre de terapie din Alba dotate cu camere virtuale VR cu programe speciale pentru copiii cu tulburări din spectrul autist
Încă două centre de terapie din Alba dotate cu camere virtuale VR cu programe speciale pentru copiii cu tulburări din...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti!
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti! Pe 21 ianuarie, în...
21 ianuarie 1648: La Alba Iulia (Bălgrad) apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, operă de referinţă pentru traducerile ulterioare ale Sfintei Scripturi
21 ianuarie 1648: La Alba Iulia (Bălgrad) apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, operă de referinţă...