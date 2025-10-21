Un nou record de FRIG în România: A fost înregistrată cea mai rece zi de 21 octombrie din istorie. Cât au arătat termometrele
Un nou record de FRIG în România: A fost înregistrată cea mai rece zi de 21 octombrie din istorie. Cât au arătat termometrele
După ce luni dimineaţa, în 20 octombrie 2025, la Miercurea Ciuc a fost înregistrată cea mai scăzută temperatură la nivel național, marţi dimineaţa a avut loc un nou record de frig aici. Mercurul termometrelor a coborât până la minus 9,7 grade Celsius.
Meteorologul de serviciu, Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, a declarat că vechiul record de temperatură negativă al zilei de 21 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 8,5 grade Celsius, potrivit Agerpres.
Citește și: Cum va fi VREMEA în România până mijlocul lunii noiembrie 2025: Temperaturi mai ridicate decât cele normale. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Temperatura de minus 9,7 grade Celsius a fost înregistrată la Miercurea Ciuc în zorii zilei de marţi și a fost determinată de o masă de aer rece, care s-a instalat în zonă în urmă cu câteva zile, pe un fond de cer senin și un câmp de presiune ridicată. Și în celelalte localități ale județului Harghita a fost o dimineață răcoroasă. Astfel la Joseni s-a înregistrat o minimă de minus 7,9 grade Celsius, la Toplița au fost minus 7,5 grade, iar la Odorheiu Secuiesc termometrele au arătat minus 2,5 grade celsius.
De asemenea, la stația meteo Bucin s-a înregistrat valoarea de minus 3,7 grade Celsius, fiind semnalat fenomenul de inversiune termică, adică în zona de munte a fost mai cald decât în zonele joase.
Cea mai scăzută temperatură a zilei de 19 octombrie, la Miercurea-Ciuc, a fost în anul 1994, când s-au înregistrat minus 12 grade Celsius. Vremea se va încălzi însă și în județul Harghita, în cursul zile temperaturile vor fi peste 10 grade celsius. Localnici au spus ca nu este nimic neobișnuit, pentru că suntem în luna octombrie şi aproape o lună şi jumătate ne desparte de iarnă.
Florile din parcuri s-au ofilit din cauza temperaturilor joase, unde în trei zile consecutiv au fost temperaturi mai coborâte decât minus 8 grade Celsius. În grădini tot ce a rămas este înghețat tun, inclusiv ți iarba se rupe ca zăpada înghețată. Vânzătorii de la piața locală au deschis mai târziu, întrucât era foarte frig, iar cumpărătorii nu ies din casă pe o astfel de vreme.
Prognoza meteo pentru următoarele zile indică o ușoară încălzire, cu temperaturi în noaptea de marți spre miercuri de până la minus 4 grade Celsius.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările meteorologice pentru următoarele săptămâni, în perioada 20 octombrie – 17 noiembrie 2025. Potrivit meteorologilor, se răcește în a doua săptămână, iar regimul pluviometric va fi peste medie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Adio tratamente după ureche! Reforma sanitară pune știința înaintea intuiției și schimbă complet modul în care medicii tratează pacienții
Adio tratamente după ureche! Reforma sanitară pune știința înaintea intuiției și obligă la decizii documentate Profesia medicală din România se pregătește de o schimbare majoră. Medicii nu vor mai putea lua decizii doar pe baza intuiției, a presupunerilor sau a experienței personale, dacă acestea nu sunt susținute de dovezi științifice. Noua lege, inclusă în al […]
Cod Rutier 2025: Mai puține drumuri pentru șoferi la instituții. Statul la ghișee ar putea să dispară. Ce prevede proiectul propus de Ministerul Afacerilor Interne
Cod Rutier 2025 | Mai puține drumuri pentru șoferi la instituții. Statul la ghișee ar putea să dispară. Ce prevede proiectul propus de Ministerul Afacerilor Interne Schimbări importante în Codul Rutier ar putea să apară după ce Ministerul Afacerilor Interne a propus un proiect care prevede, printre altele, măsuri pentru siguranța rutieră. Pe lângă asta, […]
Atentat organizat de serviciile secrete din Rusia, dejucat de SRI chiar în centrul Bucureștiului. Colete cu dispozitive incendiare, depuse la sediul Nova Post din Capitală
Atentat organizat de serviciile secrete din Rusia, dejucat de SRI chiar în centrul Bucureștiului. Colete cu dispozitive incendiare, depuse la sediul Nova Post din Capitală Serviciul Român de Informații (SRI), în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, anunță faptul că au dejucat o tentativă de sabotaj pe teritoriul României. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Adio tratamente după ureche! Reforma sanitară pune știința înaintea intuiției și schimbă complet modul în care medicii tratează pacienții
Adio tratamente după ureche! Reforma sanitară pune știința înaintea intuiției și obligă la decizii documentate Profesia medicală din România se...
Cod Rutier 2025: Mai puține drumuri pentru șoferi la instituții. Statul la ghișee ar putea să dispară. Ce prevede proiectul propus de Ministerul Afacerilor Interne
Cod Rutier 2025 | Mai puține drumuri pentru șoferi la instituții. Statul la ghișee ar putea să dispară. Ce prevede...
Știrea Zilei
VIDEO | Cozi interminabile la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț: Sunt depuse spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Cozi impresionante se întind în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv sunt expuse pentru închinare...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 octombrie 2025: 514 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 octombrie 2025: 514 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
29 octombrie 2025 | Reprezentanți ai Sindicatului Spiru Haret Alba participă la protestul național de la București: Uniți pentru o viață decentă! Uniți pentru o școală respectată!
29 oct 2025 | Reprezentanți ai Sindicatului Spiru Haret Alba participă la protestul național de la București: Uniți pentru o...
VIDEO | Peste 150 de tineri din Alba au participat la o ,,altfel” de activitate organizată de polițiști. ,,Dă-ți jos masca!”, inițiativă de prevenire a riscurilor consumului de droguri
VIDEO | Peste 150 de tineri din Alba au participat la o ,,altfel” de activitate organizată de polițiști. ,,Dă-ți jos...
Politică Administrație
O comună din Alba, fără viceprimar ales la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele. Care este MOTIVUL
O comună din Alba, fără viceprimar ales la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele. Primar:...
Mircea Hava a frecat menta pe bani mulți în Parlamentul European: Aflat la al doilea mandat, a luat cuvântul în plen doar de 5 ori, potrivit datelor oficiale ale legislativului comunitar
Mircea Hava a frecat menta în Parlamentul European: Aflat la al doilea mandat, a luat cuvântul în plen doar de...
Opinii Comentarii
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...