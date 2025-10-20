Rămâi conectat

Cum va fi VREMEA în România până mijlocul lunii noiembrie 2025: Temperaturi mai ridicate decât cele normale. Prognoza meteo de la  ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cum va fi VREMEA în România până mijlocul lunii noiembrie 2025: Temperaturi mai ridicate decât cele normale. Prognoza meteo de la  ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Meteorologii ANM estimează că temperaturile vor fi până la jumătatea lunii noiembrie uşor mai ridicate faţă de cele specifice acestui moment al anului, iar cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei sau uşor deficitare.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 20-27 octombrie

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de nord-vest a ţării, apropiat de cel normal în vest şi nord-vest, iar în rest va fi deficitar.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 3-10 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar, local, în sudul, sud-vestul şi estul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10-17 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor avea o tendinţă uşor deficitară în majoritatea regiunilor.

