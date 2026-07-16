Curier Județean

Un nou accident în Alba Iulia, pe trecerea de pietoni: Un șofer de 62 de ani, cu ,,alcool la bord”, a lovit o femeie de 57 de ani care traversa regulamentar

Ioana Oprean

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Un nou accident în Alba Iulia, pe trecerea de pietoni: Un șofer de 62 de ani, cu ,,alcool la bord”, a lovit o femeie de 57 de ani care traversa regulamentar

Un nou accident a avut loc în Alba Iulia, pe trecerea de pietoni. Un șofer de 62 de ani, cu ,,alcool la bord”, a lovit o femeie de 57 de ani care traversa regulamentar, pe Calea Moților.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 15 iulie 2026, în jurul orei 11.56, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Calea Moților din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

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Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei femei, în vârstă de 57 de ani, din municipiul Alba Iulia, care se afla angajată în traversarea regulamentară a străzii, prin loc marcat și semnalizat corespunzător.

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În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,28 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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