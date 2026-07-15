Video | O nouă etapă a investiției de milioane pentru modernizarea iluminatului public dintr-un oraș din Alba. Primar: „Este un indicator de calitate”
O nouă etapă a investiției de milioane pentru modernizarea iluminatului public dintr-un oraș din Alba. Primar: „Este un indicator de calitate”
Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a anunțat, miercuri, 15 iulie 2026 semnarea celui de-al doilea contract de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pentru modernizarea iluminatului public din oraș.
Prima parte a proiectului, care acoperea jumătate din municipiu, a fost semnată în decembrie 2026, iar acum a fost parafată și cealaltă jumătate. Valoarea totală a celor două contracte este de aproximativ 2 milioane de euro.
În urmă cu 13 ani, Blajul a fost primul municipiu din România care a trecut în totalitate la iluminatul stradal cu LED. În prezent, deși vechile corpuri de iluminat nu sunt arse, perioada lor de funcționare utilă a expirat, iar luminozitatea a scăzut foarte mult, făcând necesară înlocuirea lor.
Detalii tehnice și noutăți din noul proiect
Noile corpuri de iluminat vor fi instalate în funcție de cele 5 categorii de drumuri din municipiu (drum național, drum județean, drum local, zonă centrală și zonă urbană/periurbană).
Vechiul sistem din 2013 nu permitea monitorizarea de la distanță, fiind necesar ca cetățenii să sune la primărie pentru a anunța lămpile defecte. Noul sistem va fi conectat la două servere instalate la sediul primăriei. Orice defecțiune va fi semnalată automat în sistem, permițând echipelor tehnice să intervină în prima sau a doua zi de la apariția problemei.
Proiectul include instalarea de sisteme de iluminat dedicate pentru 19 treceri de pietoni din zona centrală a orașului.
„Deși pare banal să schimbăm niște lămpi, valoarea, cum v-am spus, este de 2 milioane de euro și mă bucur foarte mult pentru că este un indicator de calitate, și calitatea iluminatului public într-o comunitate, promptitudinea cu care se rezolvă intervențiile în caz de defecțiuni și tot ce este legat de o bună desfășurare a comunității în Blaj”, a declarat primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
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