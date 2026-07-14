Ştirea zilei

UPDATE | Accident în Alba Iulia: Vârstnică, lovită de o mașină condusă de un șofer de 89 de ani. Traficul este îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

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Accident în Alba Iulia: Persoană lovită de o mașină pe strada Avram Iancu

Un accident rutier s-a produs pe o stradă din Alba Iulia, marți, 14 iulie 2026, aproape de prânz. Un autoturism, condus de un șofer de 89 de ani, a lovit o vârstnică, în vârstă de 77 de ani.

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„Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Avram Iancu din municipiul Alba Iulia, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.

Aceștia se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier”, a transmis IPJ Alba la ora 11.23.

UPDATE IPJ Alba:

Este vorba despre o femeie, în vârstă de 77 de ani. Conducătorul auto, în vârstă de 89 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Traficul rutier este îngreunat.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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