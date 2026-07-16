VIDEO | Ce spun șoferii și alți angajați STP, care protestează în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu vrem decât salariile noastre. Vrem să ne plătim ratele și să ne hrănim copiii”

Ce spun șoferii și alți angajați STP, care protestează în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu vrem decât salariile noastre. Vrem să ne plătim ratele și să ne hrănim copiii”

Șoferii și angajații STP Alba Iulia protestează joi, 16 iulie 2026, în fața Primăriei Alba Iulia, într-o acțiune pașnică și prin care cer plata salariilor restante și deblocarea situației care a dus la suspendarea transportului public local.

Protestul se desfășoară între orele 9:00 și 13:00, iar participanții spun că nu urmăresc decât să atragă atenția asupra situației dramatice în care au ajuns după luni întregi fără salarii.

„Suntem în fața Primăriei, facem un protest pașnic, de la ora 9.00 la ora 13.00. Avem pancarte, nu vrem nimic decât salariile, să ne plătim ratele, să ne hrănim copiii. Atât! Vin mai mulți, dar n-o să facem scandal, n-o să fie nimic”, au declarat angajații STP.

Aceștia îi invită și pe locuitorii municipiului să li se alăture, spunând că lipsa transportului public afectează întreaga comunitate.

„Invităm să vină cât mai mulți cetățeni, care sunt afectați de situația asta și sunt foarte mulți afectați. De o lună de zile, transportul din Alba Iulia este oprit și sperăm să fim susținuți, să reușim să facem ceva, să ajungem să ne luăm salariile la zi și să putem debloca transportul. Asta ne dorim noi. Nu am cerut banii primăriei, n-am cerut banii nimănui, am cerut banii noștri”, spun protestatarii.

De ce protestează în fața Primăriei

Întrebați de ce au ales să protesteze în fața Primăriei și nu la sediul STP, angajații susțin că societatea de transport a încercat, timp de aproape un an, să funcționeze din încasările proprii, în condițiile în care administrația locală nu și-ar fi achitat obligațiile financiare către operator.

„Efectiv s-a ajuns la fundul sacului. Nu mai sunt bani, iar banii care sunt blocați în primărie ne-ar ajuta să ne revenim și să terminăm contractul în 7 ianuarie 2027, cum se tot vehiculează că din acea dată intră firma de transport a primăriei. Să intre cine vrea, dar până atunci noi respectăm contractul și să ne dea banii, pentru că noi pentru aia am muncit”, afirmă Călin Oargă, controlor STP.

„Ne întreținem din salariul soției și din pensia mamei”

În lipsa unui venit sigur, mulți dintre șoferi spun că supraviețuiesc cu ajutorul familiei.

„E foarte greu. Soția lucrează, mama are o pensie minimă, de acolo ne întreținem cât de cât. Avem și datorii pe care trebuie să le achităm, dar sperăm totuși până la urmă să se rezolve”, spune unul dintre protestatari.

Oamenii recunosc că răbdarea lor se apropie de limită și că, dacă situația nu va fi rezolvată, vor fi nevoiți să plece din companie.

„Am stat o săptămână, două, trei, acum e deja o lună. Am rezistat, dar trebuie să găsim o soluție. Noi sperăm totuși să reușim să mergem înainte. Pentru noi STP nu e doar o firmă, STP e o familie, ceea ce multă lume nu înțelege”, mai spune angajatul.

Dan Manoilă: „Acum au venit leproșii la Cetate”

Printre cei prezenți la protest se află și Dan Manoilă, unul dintre cei mai vechi conducători auto ai STP Alba Iulia, care spune că șoferii au contribuit ani la rând la performanțele transportului public din municipiu.

„Cetățenii acestui oraș merită să aibă un transport curat, cum era în 2013-2015, când luam locul întâi și erau tare mândri de noi șoferii, că tot noi am fost când luam medalie de aur la Geneva, locul I pe România la transport, tot noi eram la volan, nu erau alții.

Acum suntem exact ca în Evul Mediu, râioșii, leproșii, erau aruncați în afara cetății. Uite că acum au venit leproșii la Cetate. Sperăm din tot sufletul să existe un pic de omenie din partea edililor acestui oraș”, a declarat acesta.

„Avem trei luni restanță la salariu”

Conducătorul auto afirmă că angajații au acumulat trei luni de salarii restante și descrie perioada traversată drept una fără precedent.

„Avem trei luni restanță la salariu și ne descurcăm foarte greu. Ne ajută soțiile, mai mergem pe la părinți. Este un război cinic, dar totuși, suntem în 2026, mă gândesc că lumea a mai evoluat.

Dar e incredibil să stai o lună de zile în gară, să aștepți să-ți pornești autobuzul, să mergi să-ți faci serviciul pe care îl făceai zilnic de la ora 4 dimineața și nimeni, dar nimeni să nu vină să-ți aducă un pahar cu apă.

Ce să mai zicem? Ce să mai facem? Că nici noi nu înțelegem cum primăria nu poate pricepe de ce noi facem scandal. Dar nici noi nu înțelegem de ce nu ne face plățile? Primarul spune că s-au făcut plățile, dar atunci popririle pentru ce sunt? Instanțele așa au dorit ele, că le este drag de noi?

Cine minte? Să se așeze la masă, să discute cu calm, să găsească soluții și să dea drumul la transportul public. Păcat, păcat, parcă îmbătrânește pe zi ce trece orașul”, a mai declarat Dan Manoilă.

Șoferii spun că își doresc reluarea cât mai rapidă a transportului public și plata salariilor restante, subliniind că protestul lor este unul pașnic și că așteaptă deschiderea unui dialog care să ducă la rezolvarea conflictului.

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