Sport

CIL Blaj și Metalurgistul Cugir, primele amicale | Matiș, la CSU Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 38 de minute

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Primele divizionare terțe din Alba care susțin jocuri de verificare sunt CIL Blaj și Metalurgistul Cugir, partide programate vineri, 17 iulie, ambele pe teren propriu.

Echipa din „Mica Romă” întâlnește Sporting Cluj, la ora 11.00, iar gruparea cugireană are confruntare, la ora 17.00, cu Minerul Lupeni, ambele conjudețene aflându-se în căutări.

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În același context precizăm că CS Universitar Alba Iulia l-a înregimentat pe Denis Matiș, mijlocaș de bandă din 2005, ultimea dată la Unirea Tășnad, după ce a evoluat, până vara trecută la CIL Blaj. Fotbalistul este format la juniorii CFR Cluj

CIL Blaj i-a înregimentat pe uniriștii Ștefan Blănaru și Răzvan Pântea, doi jucători importanți, iar la Metalurgistul principalele nume sunt Cocan, Sebaș, dar și păstrarea lui R. Pop și Mâlnă

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