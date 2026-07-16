Cugirean de 41 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Pentru ce fapte va sta aproape un an jumătate după gratii

Un cugirean de 41 de ani a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud, unde va sta aproape un an jumătate.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 iulie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din orașul Cugir, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 15 iulie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Bărbatul a fost condamnată la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea unor infracțiunii la regimul rutier.

Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

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