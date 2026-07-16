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16-18 iulie 2026 | Val de căldură puternic, dar și furtuni severe, în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 37 de grade și vijelii

Ioana Oprean

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Val de căldură puternic, dar și furtuni severe, în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 37 de grade și vijelii

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 16 iulie 2026, o informare meteorologică și trei avertizări Cod Galben, valabile în perioada 16–18 iulie 2026, două dintre avertizări vizând și județul Alba.

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Potrivit meteorologilor, în intervalul 16 iulie 2026, ora 12:00 – 18 iulie 2026, ora 22:00, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, în special în vestul, sudul și sud-estul țării. Disconfortul termic va deveni accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Canicula se va resimți joi și vineri în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, precum și în jumătatea sudică a Munteniei. Temperaturile maxime vor ajunge la 35–37 de grade Celsius, iar în vestul și sudul țării nopțile vor deveni tropicale, cu minime ce nu vor coborî, în general, sub 20–21 de grade.

În paralel, ANM avertizează că instabilitatea atmosferică va genera episoade de vreme severă în mai multe zone.

Joi, 16 iulie 2026, între orele 12:00 și 22:00, va fi în vigoare un Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei și sudul Dobrogei. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, precum și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat vor depăși 30–50 l/mp.

Un nou Cod Galben va intra în vigoare vineri, 17 iulie 2026, între orele 12:00 și 21:00, pentru nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50–70 km/h, vijelii și grindină de mici, pe alocuri medii dimensiuni. În intervale scurte, cantitățile de apă vor atinge 15–25 l/mp, iar izolat vor depăși 30 l/mp.

Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se vor manifesta local și în restul teritoriului, chiar și în afara zonelor aflate sub avertizare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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