Scandal la Ighiu: Doi bărbați, reținuți de polițiști după ce au bătut un tânăr din Blaj
Scandal la Ighiu: Doi bărbați, reținuți de polițiști după ce au bătut un tânăr din Blaj
Doi bărbați, din Alba Iulia și Ighiu, au fost reținuți de polițiști după ce au bătut un tânăr din Blaj, în timpul unui scandal pornit în urma unor discuții în contradictoriu.
Potrivit IPJ Alba, la data de 15 iulie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Alba Iulia, respectiv de 32 de ani, din localitatea Ighiu, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 14 iulie 2026, cei doi bărbați, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Blaj, în timp ce se aflau pe raza localității Ighiu.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
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