Video | Gabriel Pleșa: „Primăria Alba Iulia este la zi cu plățile. Protestul angajaților de la STP ar trebui să fie la sediul angajatorului, nu la Primărie”

Gabriel Pleșa: „Primăria Alba Iulia este la zi cu plățile. Protestul angajaților de la STP ar trebui să fie la sediul angajatorului, nu la Primărie”

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, susține că protestul angajaților Societății de Transport Public (STP), organizat în fața Primăriei, este îndreptat împotriva instituției greșite, întrucât responsabilitatea achitării salariilor revine exclusiv angajatorului.

Edilul a declarat că înțelege situația dificilă prin care trec șoferii și ceilalți angajați ai societății, însă consideră că revendicările lor trebuie adresate conducerii companiei.

„Regret drama prin care trec acești oameni. Empatizez cu ei și cred că protestul ar trebui să aibă loc la sediul Societății de Transport Public, acolo unde nu li se acordă drepturile salariale. Cel care trebuie să rezolve problema este administratorul societății și acționarii acesteia, nu Primăria Alba Iulia”, a declarat Gabriel Pleșa.

Primarul: „Primăria și-a respectat obligațiile financiare”

Gabriel Pleșa a respins acuzațiile potrivit cărora municipalitatea ar avea restanțe financiare față de operatorul de transport și a precizat că toate obligațiile asumate prin buget au fost respectate.

„Așa cum s-a demonstrat și în instanță, Primăria Alba Iulia nu are datorii. În acest an au fost bugetate 24 de milioane de lei pentru subvenții și alte 4 milioane de lei pentru gratuitățile acordate pensionarilor, persoanelor cu handicap și celorlalte categorii beneficiare, în total 28 de milioane de lei. La data de 16 iunie aveam deja plătiți 13,75 milioane de lei, aproape jumătate din sumă, înainte de jumătatea anului. Noi suntem la zi cu plățile”, a afirmat edilul.

În același timp, acesta spune că se ridică întrebarea pentru ce mai sunt efectuate plăți în condițiile în care transportul public este suspendat de aproximativ o lună.

„Mă întreb ce plătim, pentru că de o lună de zile nu circulă autobuzele în municipiul Alba Iulia”, a spus Pleșa.

Critici privind suspendarea transportului public

Primarul susține că operatorul de transport nu respectă nici hotărârea instanței privind reluarea imediată a transportului și nici prevederile legale referitoare la desfășurarea grevei.

„Nu este respectată nici hotărârea executorie pronunțată în urmă cu două săptămâni, care prevedea reluarea imediată a transportului public. De asemenea, legea spune că și în cazul unui conflict de muncă trebuie asigurată cel puțin o treime din transportul public”, a declarat acesta.

Gabriel Pleșa a făcut referire și la poziția Inspectoratului Teritorial de Muncă, potrivit căreia procedurile privind declanșarea conflictului de muncă ar fi trebuit respectate.

„Reprezentantul ITM a spus foarte clar că trebuia parcurs dialogul social, trebuia organizată o grevă de avertisment și abia apoi se putea intra în grevă generală”, a precizat primarul.

Acuzații de politizare a protestului

Gabriel Pleșa consideră că protestul a fost folosit în scop politic și a criticat prezența unor reprezentanți ai partidelor la manifestație.

„Cu mare regret constat că se încearcă politizarea suferinței acestor oameni și a unei comunități care nu mai beneficiază de transport public. Am auzit că sunt prezenți reprezentanți ai AUR și că se fac declarații politice. Consider că este nepotrivit să fie folosit necazul oamenilor pentru câștig politic”, a afirmat Gabriel Pleșa.

Acesta a amintit că toate hotărârile privind reorganizarea serviciului de transport și înființarea viitorului operator au fost aprobate în unanimitate de Consiliul Local.

„Consilierii locali au votat în unanimitate toate hotărârile privind viitorul transportului public, inclusiv înființarea companiei municipale și punerea la dispoziție a autobuzelor până la expirarea actualului contract”, a spus primarul municipiului Alba Iulia.

„Vom căuta alte soluții pentru reluarea transportului”

Întrebat care este mesajul său pentru angajații aflați în protest, Gabriel Pleșa a reiterat că este vorba despre un conflict de muncă între salariați și angajator.

„Mesajul meu pentru șoferi este același: este un conflict de muncă, iar societatea trebuie să își respecte obligațiile față de angajați. Dacă oamenii consideră că trebuie să discutăm anumite probleme, îi invit la dialog. Nu am nicio problemă să mă întâlnesc cu reprezentanții lor”, a declarat edilul albaiulian.

În ceea ce privește locuitorii municipiului, primarul și-a exprimat regretul pentru lipsa transportului public și a anunțat că administrația locală analizează variante pentru reluarea serviciului.

„Regret enorm situația. Nu am mai trecut printr-o astfel de criză de când sunt primar. Transportul public este un serviciu de utilitate publică și trebuie asigurat. Având în vedere că a trecut deja o lună și nu se dorește sau nu se poate reluarea transportului, vom căuta alte soluții pentru ca locuitorii municipiului Alba Iulia să beneficieze din nou de acest serviciu”, a conchis primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

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