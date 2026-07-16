16-17 iulie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Hidrologii avertizează asupra riscului de creșteri rapide ale râurilor

Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Hidrologii avertizează asupra riscului de creșteri rapide ale râurilor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică de Cod Galben, valabilă în intervalul 16 iulie 2026, ora 12:00 – 17 iulie 2026, ora 09:00, pentru mai multe bazine hidrografice din România, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării viiturilor.

Potrivit specialiștilor, în următoarele 24 de ore există risc de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și de viituri rapide pe râurile mici, fenomene care pot provoca inundații locale și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor unor cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Avertizarea vizează râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Arieș, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Prahova și Buzău, afectând sectoare din județele Bihor, Cluj, Alba, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița și Buzău.

Cele mai expuse sunt râurile mici și afluenții acestora, unde viiturile se pot forma într-un timp foarte scurt, în special în zonele de deal și de munte. Hidrologii atrag atenția că fenomenele pot avea un caracter local, dar intens, fiind favorizate de ploile torențiale estimate pentru această perioadă.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească evoluția avertizărilor meteorologice și hidrologice, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă în timpul manifestării fenomenelor și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zonele cu risc de inundații.

COD GALBEN

În intervalul 16.07.2026 ora 12:00 – 17.07.2026 ora 09:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ionești (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Vedea – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Bӑleni, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău și Prahova).

Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE