Un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia a fost descoperit de cercetători: ,,O cale naturală care limitează expansiunea dăunătoare a celulelor imunitare”

Un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia, o realizare care „deschide o cale promiţătoare” către noi tratamente pentru bolile autoimune ce afectează milioane de persoane a fost descoperit de cercetătorii de la University College London, Marea Britanie

Inflamația este mecanismul prin care organismul se apără inițial în fața infecțiilor și a leziunilor. Totuși, atunci când acest proces nu se oprește la timp, el poate favoriza apariția unor boli serioase, precum artrita, diabetul și alte afecțiuni cronice.

Ce arată studiul

Un studiu recent arată că anumite molecule foarte mici provenite din grăsimi, numite epoxi-oxilipine, au rolul unor „frâne naturale” ale sistemului imunitar. Acestea limitează creșterea excesivă a unor celule imunitare specifice, denumite monocite intermediare, care sunt implicate în apariția inflamației cronice.

Pentru a verifica această ipoteză, cercetătorii au injectat o formă inactivată a bacteriei Escherichia coli unor voluntari sănătoși, inducând o reacție inflamatorie temporară, manifestată prin durere, roșeață, căldură și umflătură, similară celei apărute în cazul unei infecții sau al unei leziuni.

Cum a decurs studiul

Voluntarii au fost împărţiţi în două grupuri: un grup profilactic şi un grup terapeutic.

Ambelor grupuri li s-a administrat un medicament numit GSK2256294 în momente diferite. Acest medicament blochează o enzimă cunoscută sub numele de hidrolază epoxidică solubilă (sEH), care descompune în mod natural epoxi-oxilipinele.

În cazul celor 24 de participanţi din grupul profilactic (12 au fost trataţi, iar 12 au primit un placebo) a fost administrat medicamentul cu două ore înainte de debutul inflamaţiei, pentru a se observa dacă această creştere timpurie a epoxi-oxilipinelor ar putea preveni modificările imunitare dăunătoare, potrivit Antena 3 CNN.

Cei 24 de participanți incluși în grupul terapeutic, dintre care jumătate au primit tratamentul, iar ceilalți un placebo, au primit medicamentul la patru ore de la declanșarea inflamației, pentru a simula intervenția medicală aplicată după apariția simptomelor.

Rezultatele au arătat că, în ambele grupuri, inhibarea enzimei sEH a dus la creșterea nivelului de epoxi-oxilipine, a grăbit dispariția durerii și a redus semnificativ concentrația monocitelor intermediare din sânge și din țesuturi.

În mod surprinzător, tratamentul nu a avut un impact major asupra manifestărilor vizibile ale inflamației, precum roșeața sau umflarea.

Analizele suplimentare au indicat că epoxi-oxilipina 12,13-EpOME acționează prin blocarea unui semnal proteic denumit p38 MAPK, responsabil de transformarea monocitelor intermediare. Acest mecanism a fost confirmat atât în experimentele de laborator, cât și în rândul voluntarilor care au primit un medicament ce inhibă p38, potrivit EFE, care citează concluziile studiului.

„Descoperirile noastre dezvăluie o cale naturală care limitează expansiunea dăunătoare a celulelor imunitare şi ajută la calmarea mai rapidă a inflamaţiei”, a declarat cercetătoarea Olivia Bracken de la University College London, care s-a numărat printre autori.

