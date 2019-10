Un frumos exemplu civic! Un român lăudat de autoritățile italiene, după ce a reparat voluntar parcul localității în care locuiește

Un român lăudat de autoritățile italiene, după ce a reparat voluntar parcul localității în care locuiește

Ion Toma, un român stabilit în Italia, a fost lăudat de autoritățile comunale din Oliveri, situată în Provincia Messina, Sicilia, după ce a reparat pro bono parcul localității în care locuiește, potrivit postării de Facebook autorităților locale.

Acesta a cerut autorizație de la primăria Oliveri să curețe parcul, să planteze flori, să taie iarba și să decoreze spațiile dintre copaci.

„Spiritul civic nu are cetățenie, ci sălășluiește în sufletul fiecăruia dintre noi”, au scris reprezentanții Primăriei din Oliveri pe Facebook, unde au publicat mai multe fotografii cu rezultatele muncii românului nostru.

Bărbatul este șomer și nu are dreptul la „venitul de cetățenie” – un tip de ajutor social în Italia.

Potrivit postării Primăriei Oliveri, Ion Toma a vizitat parcul și apoi a cerut autorizație să îl curețe și să îl renoveze.

Redăm mai jos textul postării:

«Ion nu este din Oliveri. Louiește aici de puțin timp. Ca să fim sinceri, nici măcar nu este italian: el vine din România. Este unul dintre noii numeroși cetățeni „de import”, primiți cu dragoste în comunitatea noastră.

De ceva timp este interesat de inițiativele noastre și luptă alături de noi pentru frumusețea locurilor și a decorului urban.

„În această perioadă sunt șomer, am mult timp liber și aș vrea să fac ceva. Aș dori să creez noi spații verzi, cu flori.”

Ion nu are un loc de muncă deocamdată. El este șomer de ceva timp și nu are dreptul la „venitul de cetățenie” (tip de ajutor social în Italia – n.r.). Din fericire, spiritul civic nu are cetățenie, ci sălășluiește în sufletul fiecăruia dintre noi. El plutește într-o realitate paralelă și nu-i pasă de pașaportul de origine.

Cu câteva zile în urmă, a vizat parcul de joacă pentru copii.

„Aș vrea să obțin autorizația de a tăia iarba în parcul de joacă pentru copii.”

Autorizație acordată. Și în mare grabă.

Dacă în aceste zile veți vedea un bărbat brunet printre topogane și copii, nu vă faceți griji. Este unul dintre noi. Un prieten.

Cineva a propus ca cetățenia să fie atribuită după o examinare a cunoștințelor de istorie, legislație și limbă italiană. Ca și cum un bun cetățean se poate distinge de cantitatea de cuvinte pe care le poate pronunța!

În așteptarea unei mutații genetice care să elimine din societatea noastră prejudecățile, îi mulțumim prietenului nostru Ion că a ales singura cale posibilă către o adevărată integrare: respectul pentru locuri și oameni.»

Cetățenii italieni au comentat aducând laude românului. „Fotografii care singure valorează cât o mie de cuvinte!”, a comentat un localnic la postarea primăriei.

sursa: digi24