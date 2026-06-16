Primăria Alba Iulia: „Suntem alături de angajații STP, dar responsabilitatea plății salariilor aparține angajatorului”

„Suntem alături de angajații STP, dar responsabilitatea plății salariilor aparține angajatorului”, subliniază reprezentanții Primăriei Alba Iulia într-un punct de vedere exprimat marți, 16 iunie 2026, în jurul orei 12.00.

„Primăria Municipiului Alba Iulia înțelege pe deplin nemulțumirea cetățenilor afectați de perturbarea transportului public local și consideră că albaiulienii au dreptul să știe clar cine are responsabilitatea pentru situația creată.

Serviciul de transport public local este operat de o societate comercială privată, STP S.A, iar șoferii și ceilalți angajați aflați în această situație sunt salariații operatorului de transport, nu ai Primăriei.

Prin urmare, plata salariilor, respectarea drepturilor angajaților, organizarea activității interne și gestionarea relațiilor de muncă sunt obligații directe ale angajatorului, adică ale operatorului privat STP S.A. Înțelegem și respectăm nemulțumirea angajaților STP, mai ales a celor care își fac zilnic datoria față de călători, iar faptul că oameni care muncesc ajung să fie neplătiți atât de mult timp este profund nedrept. Tocmai de aceea, considerăm că angajatorul are obligația urgentă de a-și asuma responsabilitatea față de propriii salariați.

Primăria Municipiului Alba Iulia este la zi cu plata facturilor care se incadrează în cuantumurile aprobate prin bugetul local pentru serviciul de transport public. Pentru anul în curs, Consiliul Local Alba Iulia a aprobat o finanțare de 28,25 milioane de lei, reprezentând 2 milioane de lei lunar sub formă de compensații, plus 4,25 milioane de lei anual sub formă de subvenții, totalul fiind de aproape 6 milioane de euro. Primăria nu are restanțe la plata sumelor asumate legal prin bugetul local.

În spațiul public au fost prezentate afirmații potrivit cărora transportul public ar fi în pericol din cauza refuzului municipalității de a plăti anumite sume solicitate de operator. Această afirmație este incompletă și omite un aspect legal esențial: sumele solicitate de către STP S.A, peste nivelul bugetului aprobat de Consiliul Local -buget în care operatorul a fost notificat să se încadreze- , fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. În aceste condiții, Primăria nu poate plăti din bani publici sume aflate în litigiu, înainte ca instanța să stabilească dacă ele sunt sau nu legal datorate. Ar fi nu doar incorect, ci și nelegal ca administrația locală să facă plăți peste bugetul aprobat, doar pentru că operatorul pune presiune publică prin oprirea sau perturbarea serviciului.

În ceea ce privește revendicările salariaților, este important să facem o delimitare clară. Eventualele obligații salariale restante ale angajatorului față de propriii angajați reprezintă o problemă care ține de relația dintre operator și personalul său. Dacă angajatorul nu și-a îndeplinit obligațiile față de propriii angajați timp de aproximativ 19 luni, această responsabilitate nu poate fi transferată asupra Primăriei sau asupra albaiulienilor. Primăria plătește serviciul public. Operatorul are obligația să își organizeze activitatea, costurile și relația cu angajații astfel încât să se încadreze în acest buget.

Mai mult, administrația locală a adoptat în ultima perioadă măsuri de optimizare a transportului public, inclusiv reduceri de frecvență pe anumite trasee, tocmai pentru a adapta serviciul la nevoile reale de mobilitate și la resursele bugetare disponibile. Cu toate acestea, aceste reduceri nu s-au reflectat corespunzător în facturile emise de operator.

Cu alte cuvinte, deși Primăria a încercat să eficientizeze serviciul și să limiteze presiunea asupra bugetului local, operatorul nu a demonstrat aceeași preocupare pentru reducerea costurilor facturate către comunitate.

Primăria Municipiului Alba Iulia rămâne deschisă dialogului instituțional, dar nu poate accepta ca cetățenii să fie folosiți ca instrument de presiune într-un conflict care ține, în primul rând, de managementul intern al operatorului privat și de relația acestuia cu propriii angajați.

Prioritatea noastră rămâne asigurarea unui transport public funcțional, corect gestionat și sustenabil. În același timp, avem obligația de a apăra banii albaiulienilor și de a nu plăti sume ilegale, peste bugetul aprobat de Consiliul Local.

Cetățenii trebuie să știe că Primăria Municipiului Alba Iulia și-a respectat obligațiile. Responsabilitatea pentru plata angajaților și pentru organizarea activității revine operatorului privat de transport, STP S.A transcriere exactă”, se arată în punctul de vedere exprimat de reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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