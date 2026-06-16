VIDEO | Așteptare în zadar și revoltă în stațiile de autobuz din Alba Iulia după greva spontană a șoferilor STP. Ce spun locuitorii: ,,Tot noi să pierdem”
Așteptare în zadar și revoltă în stațiile de autobuz din Alba Iulia după greva spontană a șoferilor STP. Ce spun locuitorii: ,,Tot noi să pierdem”
O parte dintre șoferii companiei STP Alba Iulia au declanșat o grevă spontană marți dimineața, 16 iunie 2026. Astfel, mai multe autobuze nu au ieșit pe traseu, iar cursele programate nu au mai fost efectuate.
Din acest motiv, zeci de albaiulieni au așteptat în zadar autobuzele în stații.
O parte dintre ei, după ce au aflat că șoferii sunt în grevă, au căutat rapid alte soluții, precum taxiuri sau aplicații de ridesharing, în timp ce alții au așteptat minute în șir mijloacele de transport, fără să știe că acestea nu vor mai ajunge.
Ce spun albaiulienii care au așteptat autobuzele în stații:
,,Cine trebuie să plătească angajații are responsabilitatea să ne pună la dispoziție un circuit. Dacă nu sunt plătiți, cum să lucreze? Nu din cauza șoferilor nu vine autobuzul. Din cauza celor care nu plătesc.”, a spus o femeie la aflarea veștii că o parte dintre autobuze nu circulă.
,,O părere foarte proastă. Taxiurile numai cu comandă merg, autobuzele nu vin. Ce să facem, tot noi să pierdem. Vrem să activăm ca pensionari, eu personal activez la Centrul Pensionarilor, dar am cu ce să ajung până acolo?”, a povestit o vârstnică.
,,Am o părere foarte proastă, acum am aflat. Probabil o să merg pe jos.”, a fost soluția găsită de o persoană.
,,Mă duc pe jos, ce să fac. E o situație care nu s-a mai pomenit.”, a mai precizat o femeie.
,,Circulăm cu taxi sau pe jos. Ne afectează, mai ales cei care nu avem mașină. Eu trebuie să merg în Centru, apoi la Electric, mă încurcă maxim.”, a mai spus una dintre persoane.
Citește și: VIDEO | Grevă spontană la STP Alba Iulia: O parte dintre autobuze nu au ieșit pe traseu în această dimineață. „Mă duc să iau taxi, deși am abonament plătit, ca să ajung la lucru”
Reamintim că, angajații reclamă două luni fără salarii și 19 luni restanțe la tichetele de masă. Astfel, zeci de salariați amenință cu demisii colective. Potrivit unor informații, aproximativ 20 de șoferi de la STP Alba Iulia au părăsit compania în urma scandalului cu Primăria Alba Iulia.
O altă problemă cu care se confruntă compania de transport public din Alba Iulia este perioada concediilor care amplifică lipsa personalului, mai ales în condiția în care șoferii refuză să facă ore suplimentare.
,,Scandalul între STP și Primărie este undeva la mijloc. Dar la un moment cand eu am dat 1 milion și 50 de lei pe abonament și îmi spui la jumătatea lunii ca nu mai circuli, banii mei unde sunt? O persoană din cadrul STP pe care o cunosc mi-a spus că șoferii au decis să nu mai plece pe traseu. Eu ce să fac, mă duc să iau taxi cu abonament plătit? Penibil sincer.”, a explicat un bărbat care se afla în autogara din Alba Iulia în această dimineață, pentru ziarulunirea.ro.
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