SURSE: Adrian Veștea și-ar fi „procurat” majoritatea în Parlament la votul de învestitură

Adrian Veștea, desemnat pentru funcția de premier, a demarat discuții cu principalele partide politice, în ciuda tensiunilor din interiorul PNL și a ultimatumului lansat de Ilie Bolojan și conducerea formațiunii.

Potrivit unor surse politice, rolul decisiv în formarea majorității l-ar avea UDMR, care ar putea înclina balanța în Parlament, iar Veștea ar beneficia de sprijinul lui Kelemen Hunor.

În acest context, UDMR este văzut ca un actor-cheie, existând informații că partidul ar fi dispus să susțină în Parlament un guvern condus de Veștea, fără a intra neapărat la guvernare. Argumentul invocat ar fi responsabilitatea pentru menținerea stabilității politice, chiar dacă există rezerve în interiorul formațiunii și posibile riscuri de natură politică la nivel european.

Există totuși și scenariul în care UDMR ar putea accepta participarea directă la guvernare, însă aceasta nu pare a fi o prioritate în acest moment pentru conducerea partidului.

Surse politice indică faptul că viitoarea majoritate parlamentară ar putea fi construită în jurul PSD, cu sprijin parțial din PNL, UDMR și grupul minorităților naționale, la care s-ar putea adăuga și voturi de la alți parlamentari din formațiuni mai mici. În această formulă, s-ar putea forma o majoritate chiar și fără participarea USR, în condițiile în care PSD ar fi impus această excludere din coaliție.

Totuși, stabilitatea acestei majorități este considerată fragilă, în principal din cauza conflictelor interne din PNL. Adrian Veștea ar putea deveni implicat într-o confruntare politică directă cu Ilie Bolojan, inclusiv în perspectiva unui posibil congres extraordinar al partidului, unde s-ar putea decide echilibrul de putere intern.

În prezent, aripa condusă de Ilie Bolojan pare să aibă un avantaj în partid, însă o eventuală instalare a lui Veștea ca premier ar putea schimba dinamica internă, întrucât influența politică și controlul asupra resurselor guvernamentale ar putea consolida poziția sa în PNL. Astfel, negocierile actuale sunt prezentate ca o cursă contra cronometru pentru formarea unei majorități și consolidarea poziției politice.

foto: arhivă

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