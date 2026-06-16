Bărbat de 46 de ani, din Aiud, cu „alcool la bord”, în zori, pe o stradă din municipiu: Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Aiud a fost depistat conducând băut, pe o stradă din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 iunie 2026, în jurul orei 07.23, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au oprit, pentru control, pe raza municipiului Aiud, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Aiud.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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