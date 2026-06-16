Curier Județean

Bărbat de 46 de ani, din Aiud, cu „alcool la bord”, în zori, pe o stradă din municipiu: Ce alcoolemie avea

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

De

Bărbat de 46 de ani, din Aiud, cu „alcool la bord”, în zori, pe o stradă din municipiu: Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Aiud a fost depistat conducând băut, pe o stradă din municipiu. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 iunie 2026, în jurul orei 07.23, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au oprit, pentru control, pe raza municipiului Aiud, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Aiud.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Un bărbat de 29 de ani, din Blaj, condamnat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție, a ajuns după gratii: Ce pedeapsă are de ispășit

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

în

16 iunie 2026

De

Un bărbat de 29 de ani, din Blaj, condamnat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție, a ajuns după gratii: Ce pedeapsă are de ispășit Luni, 15 iunie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Blaj, care […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat de 41 de ani reținut la Blaj după ce și-a agresat soția și copiii minori: Trei ordine de protecție provizorii

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

16 iunie 2026

De

Bărbat de 41 de ani reținut la Blaj după ce și-a agresat soția și copiii minori: Trei ordine de protecție provizorii Luni, 15 iunie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor […]

Citește mai mult

Curier Județean

Transportul public din Alba Iulia, în pericol de oprire: Salariile a peste 200 de angajați, ,,în aer” după refuzul Municipiului de a plăti compensația contractuală. Avertismentul STP Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

16 iunie 2026

De

Transportul public din Alba Iulia, în pericol de oprire: Salariile a peste 200 de angajați, ,,în aer” după refuzul Municipiului de a plăti compensația contractuală. Avertismentul STP Alba Iulia Refuzul Municipiului Alba Iulia de a plăti compensația contractuală de peste 13 milioane lei pune în pericol continuitatea serviciului public, salariile a peste 200 de angajați […]

Citește mai mult