Comunicat de presă – 16 iunie 2026: Lansare proiect „Cresterea competitivitatii societatii VRMVLAD S.R.L. prin achizitia de echipamente performante”

Comunicat lansare proiect

DATA: 16.06.2026

CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII

VRMVLAD S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE

Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in intensificarea cresterii sustenabile si competitivității economice a firmei in domeniu nou de activitate- intretineri si repararea

autovehiculelor prin achizitionarea unor echipamente eficiente energetic, prietenoase cu mediul, crearea de locuri noi de munca, inclusiv prin investitii productive dar si in programe de formare a competentelor pentru specializare inteligenta si tranzitie industriala si antreprenoriat. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta aducerea pe piata a unui proces de executie inovativ prin utilizarea noilor tehnologii si extinderea paletei de servicii, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, full electrice de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat dar si a unor investitii care sa ofere societatatii oportunitatea de a folosi o sursa renerabila de energie prin achizitia unui sistem de panouri fotovoltaice mobil, investii in instruirea angajatilor si nu il ultimul rand investitii in adaptarea echipamentelor si infrastructuri in vederea accesului persoanelor cu dizabilitati. Acest obiectiv este conform cu obiectivul specific al PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU 2021-2027. PRIORITATEA 1: O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ OS 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMMurilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive OS 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrial și antreprenoriat Acțiunea 1.4: Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie regională sustenabilă Intervenția 1.4.2: Scale up pentru startup-uri și microîntreprinderi

Beneficiar: VRMVLAD S.R.L.

Perioada de implementare: 18.05.2026 – 17.05.2027

Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)

926.257,96 621.982,22

Rezumat proiect și activități:

OBIECTIVE:

Dotarea societatii (hala existenta) cu mijloace fixe performante, in vederea cresterii gradului de retehnologizare, asigurarea protejarii mediului inconjurator in urma utilizarii unor mijloace fixe electrice eficiente energetic si a unui sistem mobil cu panouri fotovoltaice prin intermediul carora vom folosi o sursa regenerabila de energie. Investitii in echipamentele si masuri care sa ajute la adaptarea infrastructurii, respectiv a echipamentelor si a produselor oferite catre persoanele cu dizabilitati. Cresterea numarului de angajati, in vederea asigurarii necesarului de personal din cadrul societatii, fapt care conduce la o mai buna gestionare a resurselor umane si investitia in instruirea acestora. Angajarea unei persoane din categoria celor defavorizate. Mentinerea locurilor de munca existente si a celor nou create, cresterea cifrei de afaceri drept urmare a dezvoltarii activitatii, fapt care va conduce la cresterea eficientei si eficacitatii personalului determinand sporirea productivitatii.

Activitati:

Activitate: 1. Consultanta – scriere

Activitate: 2. Informare, comunicare si publicitate

Activitate: 3. Raportare

Activitate: 4. Semnarea contractului de finanțare

Activitate: 5 Consultanta – Management

Activitate: 6. Realizarea investitiei de baza

Activitate: 7. Angajarea de personal

Activitate: 8. Instruirea de personal

Activitate: 9. Audit

Investitia vizata in cadrul prezentului proiect consta dotarea societatii cu mijloace fixe, performante, prietenoase cu mediul necesare pentru activitatea de intretinere si reparatii autovehicule:

TESTER DE PRESIUNE CHIULASE-Utilizat pentru a verifica presiunea în chiulasele motoarelor pentru a identifica eventualele scurgeri sau probleme. MASINA DE ALEZAT Folosită pentru a prelucra supapele motoarelor pentru o sigilare corespunzătoare și pentru a asigura o performanță optimă a motorului. MASINA DE RECTIFICAT SUPAPAELE MOTOAREFolosită pentru a prelucra supapele motoarelor pentru o sigilare corespunzătoare și pentru a asigura o performanță optimă a motorului BANC MULTIFUNCTIONAL AL PROFILELOR-O platformă versatilă pentru susținerea și prelucrarea diferitelor profile și componente din metal. Aparat alezat si indreptat chiulasa si bloc motor-Utilizat pentru a repara și prelucra chiulasele și blocurile motoarelor pentru a asigura o etanșeitate corectă și o performanță optimă. ECHIPAMENT GEOMETRIE 3D-Folosit pentru a măsura și ajusta geometria roților vehiculului pentru o tracțiune și o manevrabilitate corectă. Elevator electro- hidraulic 4 coloane-Utilizat pentru ridicarea vehiculelor în aer pentru a permite accesul la partea de jos pentru lucrări de întreținere sau reparații. Masina dejantat automat-Folosită pentru a îndepărta jantele de pe roți în mod automat, ușurând procesul de înlocuire a anvelopelor. MASINA ECHILIBRAT ROTI CU MONITOR-Utilizată pentru a echilibra roțile vehiculelor pentru a preveni vibrațiile și uzura anormală a pneurilor. Unitate diagnostica-Folosit pentru diagnosticarea corectă a erorilor de pe mașini APARAT CURATAT SI INLOCUIT ANTIGEL-Folosit pentru a curăța și a înlocui lichidul de răcire (antigelul) al sistemului de răcire al motorului. BANC DE SCULE-Un spațiu organizat și echipat cu unelte și echipamente necesare pentru diferite lucrări de reparații și întreținere auto. SET EXTRACTOR DUZE INJECTOARE-Utilizat pentru a îndepărta duzele injectoare fără a le deteriora în timpul lucrărilor de reparații. Toaleta adaptata pers cu dizabilitati-Necesar pentru adaptarea infrastructurii astfel incat sa poata fi utilizata de catre persoanele cu dizabilitati. Sistem de panouri fotovoltaice mobil-Necesar pentru utilizarea unei sruse regenerabile de energie. Incarcarea unitatii de diagnoza si a sculelor de mana. Investitia mai presupune si instruirea a unui numar de 6 angajati-care vor avea calitatea aceasta la momentul demararii cursurilor de instruire.

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