Un bărbat de 29 de ani, din Blaj, condamnat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție, a ajuns după gratii: Ce pedeapsă are de ispășit

Luni, 15 iunie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Blaj, care era posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 15 iunie 2026, de către Judecătoria Blaj.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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