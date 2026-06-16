Răsturnare de situație: UDMR a decis să nu intre la guvernare într-un viitor Cabinet Veștea

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a luat decizia, marți, 16 iunie 2026, să nu intre la guvernare într-un viitor Cabinet Veștea.

„Astăzi am luat decizia doar cu privire la intrarea la guvernare UDMR nu va intra la guvernare”, a spus Csoma Botond, liderul deputaților UDMR și purtătorul de cuvânt al partidului, la finalul ședinței de aproape trei ore a partidului.

El a precizat că liderii partidului nu au luat o decizie la fel de fermă privind susținerea lui Veștea, ci „a formulat o recomandare”.

„Grupurile parlamentare iau decizia finală, dar există această recomandare să nu votăm acest guvern. dar sigur reiterez decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare”, a mai spus Csoma Botond, potrivit Hot News.

Adrian Veștea nu și-a depus mandatul de premier desemnat, așa cum îi ceruse partidul său să o facă până marți, 16 iunie 2026, la ora 10.00.

În timp ce PNL pregătește pașii pentru excluderea sa, Veștea se întâlnește cu grupurile parlamentare mici – PACE și Uniți pentru România, unde s-a alăturat recent și Victor Ponta. Tot azi trebuia să fie și o întâlnire Veștea-PSD, însă aceasta a fost amânată, notează Hot News.

foto: arhivă

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