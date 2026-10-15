Un condamnat penal definitiv ar urma să ajungă șeful polițiștilor: Marian Neacşu, propunerea PSD pentru Ministerul de Interne, și-a angajat fiica la biroul parlamentar
Un condamnat penal definitiv ar urma să ajungă șeful polițiștilor: Marian Neacşu, propunerea PSD pentru Ministerul de Interne, și-a angajat fiica la biroul parlamentar
Fostul secretar general al PSD și vicepremier în mai multe guverne, Marian Neacșu, este propunerea social-democraților pentru funcțiile de vicepremier și ministru de Interne în Guvernul Luca Niculescu.
Neacșu a fost condamnat acum 10 ani la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la biroul parlamentar, a relatat news.ro.
Ulterior însă, el a fost reabilitat.
Cine este Marian Neacşu
Marian Neacşu s-a născut pe 27 mai 1964 şi este economist de profesie. A absolvit Facultatea de Studii Economice a Universităţii din Craiova, în 1987, iar înainte de a deveni parlamentar a lucrat în domeniul economic şi a ocupat funcţii de conducere în mai multe societăţi comerciale.
Intrarea sa în politică a avut loc la începutul anilor ’90, în organizaţiile politice din Ialomiţa. A fost consilier judeţean timp de mai multe mandate, iar ulterior a devenit unul dintre oamenii importanţi ai PSD, partid în care a ocupat inclusiv funcţia de secretar general.
Neacşu a intrat în Parlament în 2008, ca deputat de Ialomiţa, fiind reales în 2012. În Camera Deputaţilor a ocupat funcţii de conducere în grupul parlamentar al PSD şi a fost vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, precum şi membru în structurile parlamentare de specialitate, conform news.ro.
În perioada octombrie 2015 – noiembrie 2018, a condus organizaţia PSD Ialomiţa şi a ocupat funcţia de secretar general al partidului, una dintre poziţiile-cheie în organizarea şi coordonarea structurilor teritoriale ale formaţiunii.
În 2017, a fost numit consilier onorific al premierului de atunci, Sorin Grindeanu, pentru relaţia cu Parlamentul. În februarie 2019, a părăsit PSD şi s-a alăturat proiectului politic Pro România, condus de Victor Ponta, pentru ca ulterior să revină în partidul din care plecase
În executivul condus de Ilie Bolojan, atribuţiile sale au inclus coordonarea politică a mai multor ministere şi avizarea proiectelor de acte normative cu impact bugetar din domeniile stabilite prin deciziile premierului.
Condamnat la închisoare cu suspendare pentru conflict de interese
Cariera lui Marian Neacşu este marcată şi de o condamnare penală. În 2016, acesta a fost condamnat definitiv la şase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce şi-a angajat fiica la propriul cabinet parlamentar. Ulterior, Neacșu a fost reabilitat.
Cazul a reprezentat una dintre controversele importante din parcursul său public. Neacşu a continuat să ocupe funcţii politice şi administrative, inclusiv în conducerea Guvernului şi în structurile de conducere ale PSD, a relatat news.ro.
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