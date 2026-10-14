Un card găsit, zece plăți și o procedură de aproape trei ani: Bărbat trimis în judecată la Tribunalul Alba pentru 561,62 lei
Un card găsit, zece plăți și o procedură de aproape trei ani: Bărbat trimis în judecată la Tribunalul Alba pentru 561,62 lei
Tribunalul Alba a închis, luni, 12 octombrie 2026 faza camerei preliminare și a dispus începerea judecății în dosarul unui bărbat acuzat că a folosit un card bancar găsit pentru cumpărături în magazinele din oraș.
Ce i se reproșează inculpatului
Potrivit rechizitoriului, în august 2023, inculpatul ar fi găsit cardul bancar pierdut de o persoană din Aiud, ar fi păstrat cardul pentru sine și l-ar fi folosit fără știrea titularului. Procurorii susțin că ar fi efectuat zece tranzacții în magazine din municipiu, în valoare totală de 561,62 lei. Plățile au fost făcute în sistem contactless, prin terminalele POS. Șase dintre ele au avut loc la un magazin Profi, câte două la alte două unități comerciale.
Pentru aceste fapte, bărbatul este judecat pentru trei infracțiuni: însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (zece acte materiale); acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (zece acte materiale).
Faptele sunt reținute în concurs, adică se judecă împreună.
Cum a început totul
Persoana vătămată a sesizat poliția pe 20 august 2023. A povestit că și-a pierdut cardul în împrejurări necunoscute, iar a doua zi a observat în aplicația de mobile banking mai multe plăți pe care nu le făcuse.
Potrivit rechizitoriului, vinovăția ar fi dovedită prin declarația persoanei vătămate, procesul-verbal de vizionare a imaginilor de pe camerele de supraveghere și suporturile optice aferente, extrasul de cont și detaliile tranzacțiilor, procesul-verbal de identificare a autorului și declarația unei martore.
Un dosar care a trecut de mai multe ori de la un parchet la altul
Dosarul a avut un parcurs lung între instituții. Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud a declinat competența în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba în decembrie 2023, iar în noiembrie 2024 cauza a fost trimisă înapoi la Aiud. În februarie 2026, prim-procurorul parchetului de la Tribunal a dispus preluarea cauzei.
Și încadrarea juridică s-a modificat de mai multe ori. Acuzația de acces ilegal la un sistem informatic, inițial reținută, a dispărut o vreme din dosar, iar în mai 2026 a fost reintrodusă, împreună cu forma continuată a celorlalte fapte. În aceeași zi, 6 mai 2026, procurorul a pus în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului. Rechizitoriul a ajuns la Tribunalul Alba pe 27 iulie 2026.
Nicio contestație la legalitatea probelor
În camera preliminară, inculpatul și partea civilă au avut la dispoziție 20 de zile pentru a ridica excepții sau a cere excluderea unor probe. Inculpatul a primit rechizitoriul prin afișare la ușa instanței pe 9 septembrie, apoi la domiciliu pe 11 septembrie. Partea civilă a fost înștiințată pe 16 septembrie. Niciuna dintre părți nu a formulat cereri sau excepții, iar judecătorul nu a găsit motive să le ridice din oficiu.
Instanța a verificat și competența: Tribunalul este competent funcțional, material și teritorial. A constatat, de asemenea, că rechizitoriul conține toate elementele cerute de lege și că a fost verificat de procurorul ierarhic superior.
În dosar nu au fost dispuse măsuri preventive sau asigurătorii împotriva inculpatului.
Costurile apărării, suportate de stat
Inculpatul are avocat din oficiu, al cărui onorariu de 821 de lei va fi plătit din fondurile Ministerului Justiției.
Încheierea poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare. Dacă nu este contestată, dosarul trece la judecata pe fond, unde inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă de condamnare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
16-17 octombrie 2026 | Două zile de… râs la Alba Iulia: Caricaturi, epigrame și lansări de carte, la Festivalul de Umor. Programul
Două zile de… râs la Alba Iulia: Caricaturi, epigrame și lansări de carte, la Festivalul de Umor. Programul Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba organizează, în zilele de 16 și 17 octombrie 2026, o serie de manifestări culturale în cadrul Festivalului de Umor, ediția a XVII-a, un eveniment dedicat literaturii și artei […]
17 octombrie 2026 | Festivalul dovlecilor la Alba Mall din Alba Iulia: atelier caritabil pentru copii, organizat de Interact
17 octombrie 2026 | Festivalul dovlecilor la Alba Mall din Alba Iulia: atelier caritabil pentru copii, organizat de Interact Cei mari aplaudă și donează, cei mici pictează și se distrează. Și-asta-i tot ce contează! Sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 12.00, Alba Mall găzduiește un adevărat festival al dovlecilor, organizat de Clubul Interact Alba Iulia. […]
VIDEO | Albaiuliancă de 43 de ani, reținută de polițiști după ce a înșelat un vârstnic de 68 de ani: I-a cerut bani împrumut, apoi a efectuat aproape 140 de tranzacții bancare de pe cardul acestuia
Albaiuliancă de 43 de ani, reținută de polițiști după ce a înșelat un vârstnic de 68 de ani: I-a cerut bani împrumut, apoi a efectuat aproape 140 de tranzacții bancare de pe cardul acestuia O albaiuliancă de 43 de ani a fost reținută de polițiști după ce a înșelat un vârstnic de 68 de ani. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noile manuale pentru clasa a IX-a, disponibile în format digital și PDF: Școlile le vor selecta începând cu 15 octombrie 2026
Noile manuale pentru clasa a IX-a, disponibile în format digital și PDF: Școlile le vor selecta începând cu 15 octombrie...
Bilanțul intervențiilor SMURD și de descarcerare în primele nouă luni ale anului 2026: Aproape 370.000 de intervenții și peste 377.000 de persoane asistate medical
Bilanțul intervențiilor SMURD și de descarcerare în primele nouă luni ale anului 2026: Aproape 370.000 de intervenții și peste 377.000...
Știrea Zilei
Primăria Alba Iulia vrea să construiască un nou drum între Șoseaua de Centură și zona de activități din est
Primăria Alba Iulia vrea să construiască un nou drum între Șoseaua de Centură și zona de activități din est Primăria...
Video | Imagini spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Boncănitul cerbilor, surprins de camerele de supraveghere, la mijloc de octombrie
Imagini spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Boncănitul cerbilor, surprins de camerele de supraveghere, la mijloc de octombrie Imagini spectaculoase cu...
Curier Județean
Un card găsit, zece plăți și o procedură de aproape trei ani: Bărbat trimis în judecată la Tribunalul Alba pentru 561,62 lei
Un card găsit, zece plăți și o procedură de aproape trei ani: Bărbat trimis în judecată la Tribunalul Alba pentru...
16-17 octombrie 2026 | Două zile de… râs la Alba Iulia: Caricaturi, epigrame și lansări de carte, la Festivalul de Umor. Programul
Două zile de… râs la Alba Iulia: Caricaturi, epigrame și lansări de carte, la Festivalul de Umor. Programul Consiliul Județean...
Politică Administrație
Foto | Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă”
Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă” A început reabilitarea ultimelor...
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...