Curier Județean

Un card găsit, zece plăți și o procedură de aproape trei ani: Bărbat trimis în judecată la Tribunalul Alba pentru 561,62 lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

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Un card găsit, zece plăți și o procedură de aproape trei ani: Bărbat trimis în judecată la Tribunalul Alba pentru 561,62 lei

Tribunalul Alba a închis, luni, 12 octombrie 2026 faza camerei preliminare și a dispus începerea judecății în dosarul unui bărbat acuzat că a folosit un card bancar găsit pentru cumpărături în magazinele din oraș.

Petrecerea Divorțaților

Ce i se reproșează inculpatului

Potrivit rechizitoriului, în august 2023, inculpatul ar fi găsit cardul bancar pierdut de o persoană din Aiud, ar fi păstrat cardul pentru sine și l-ar fi folosit fără știrea titularului. Procurorii susțin că ar fi efectuat zece tranzacții în magazine din municipiu, în valoare totală de 561,62 lei. Plățile au fost făcute în sistem contactless, prin terminalele POS. Șase dintre ele au avut loc la un magazin Profi, câte două la alte două unități comerciale.

Pentru aceste fapte, bărbatul este judecat pentru trei infracțiuni: însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (zece acte materiale); acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (zece acte materiale).

Faptele sunt reținute în concurs, adică se judecă împreună.

Cum a început totul

Persoana vătămată a sesizat poliția pe 20 august 2023. A povestit că și-a pierdut cardul în împrejurări necunoscute, iar a doua zi a observat în aplicația de mobile banking mai multe plăți pe care nu le făcuse.

Potrivit rechizitoriului, vinovăția ar fi dovedită prin declarația persoanei vătămate, procesul-verbal de vizionare a imaginilor de pe camerele de supraveghere și suporturile optice aferente, extrasul de cont și detaliile tranzacțiilor, procesul-verbal de identificare a autorului și declarația unei martore.

Un dosar care a trecut de mai multe ori de la un parchet la altul

Dosarul a avut un parcurs lung între instituții. Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud a declinat competența în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba în decembrie 2023, iar în noiembrie 2024 cauza a fost trimisă înapoi la Aiud. În februarie 2026, prim-procurorul parchetului de la Tribunal a dispus preluarea cauzei.

Și încadrarea juridică s-a modificat de mai multe ori. Acuzația de acces ilegal la un sistem informatic, inițial reținută, a dispărut o vreme din dosar, iar în mai 2026 a fost reintrodusă, împreună cu forma continuată a celorlalte fapte. În aceeași zi, 6 mai 2026, procurorul a pus în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului. Rechizitoriul a ajuns la Tribunalul Alba pe 27 iulie 2026.

Nicio contestație la legalitatea probelor

În camera preliminară, inculpatul și partea civilă au avut la dispoziție 20 de zile pentru a ridica excepții sau a cere excluderea unor probe. Inculpatul a primit rechizitoriul prin afișare la ușa instanței pe 9 septembrie, apoi la domiciliu pe 11 septembrie. Partea civilă a fost înștiințată pe 16 septembrie. Niciuna dintre părți nu a formulat cereri sau excepții, iar judecătorul nu a găsit motive să le ridice din oficiu.

Instanța a verificat și competența: Tribunalul este competent funcțional, material și teritorial. A constatat, de asemenea, că rechizitoriul conține toate elementele cerute de lege și că a fost verificat de procurorul ierarhic superior.

În dosar nu au fost dispuse măsuri preventive sau asigurătorii împotriva inculpatului.

Costurile apărării, suportate de stat

Inculpatul are avocat din oficiu, al cărui onorariu de 821 de lei va fi plătit din fondurile Ministerului Justiției.

Încheierea poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare. Dacă nu este contestată, dosarul trece la judecata pe fond, unde inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă de condamnare.

sursa: Rejust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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