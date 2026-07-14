Un candidat din Alba nu a putut fi eliminat de la Bacalaureat deși era suspectat că fraudează examenul. Ministru: „Pe viitor putem colabora și direct cu Procuratura”

Un incident petrecut în timpul examenului de Bacalaureat 2026 în centrul de examen de la Câmpeni Câmpeni a atras atenția asupra limitelor legale ale măsurilor de prevenire a fraudei.

Cazul a fost făcut public de inspectorul școlar general al ISJ Alba, Cornel Sandu, care a explicat că un candidat a fost suspectat că folosea un dispozitiv electronic de dimensiuni foarte mici – cel mai probabil o cască de copiat – prin intermediul căruia ar fi putut primi răspunsuri din exterior.

Suspiciunile au apărut în timpul desfășurării ultimei probe scrise a examenului, când profesorii supraveghetori au observat un comportament considerat neobișnuit. În conformitate cu procedurile, aceștia au solicitat intervenția Poliției, însă situația s-a complicat deoarece verificarea corporală a candidatului nu a putut fi realizată.

Potrivit declarațiilor făcute de Cornel Sandu, candidatul a refuzat controlul, invocând faptul că polițistul nu deținea un mandat de percheziție. Profesorii supraveghetori nu au atribuții legale pentru efectuarea unor astfel de verificări corporale, iar polițistul prezent nu a putut merge mai departe în lipsa unui temei legal. În aceste condiții, candidatul a rămas în sala de examen și a finalizat proba, fără ca suspiciunile să poată fi confirmate sau infirmate pe loc.

Șeful Inspectoratului Școlar Județean Alba a explicat că utilizarea unor dispozitive electronice miniaturizate pentru fraudarea examenelor reprezintă o problemă tot mai des întâlnită. El a precizat că, în fiecare an, în județul Alba sunt identificați și eliminați candidați care încearcă să copieze folosind astfel de tehnologii, însă cazul de la Câmpeni a evidențiat dificultățile întâmpinate atunci când nu există posibilitatea legală de a verifica efectiv existența dispozitivului.

În contextul incidentului, Cornel Sandu a propus analizarea unor soluții tehnice și legislative pentru prevenirea fraudelor. Printre ideile menționate s-a numărat utilizarea unor sisteme de bruiaj al comunicațiilor în apropierea centrelor de examen, astfel încât dispozitivele electronice să nu mai poată fi folosite pentru transmiterea informațiilor către candidați.

Cazul a generat reacții și la nivelul Ministerului Educației. Ministrul interimar Mihai Dimian a declarat că metodologia actuală a examenelor naționale conține deja prevederi privind verificarea candidaților înainte de intrarea în sălile de examen, însă situația de la Alba arată că este necesară o analiză a eficienței acestor măsuri. El a afirmat că, dacă actualul cadru legal se dovedește insuficient, ministerul este dispus să discute cu autoritățile competente, inclusiv cu procurorii, posibilitatea introducerii unor proceduri care să permită obținerea unui mandat de percheziție în cazurile în care există suspiciuni serioase de fraudă.

„Nu am analizat personal această situație, dar dacă este adevărată atunci există prevederi în metodologie (se poate verifica la intrarea în sală și nu se permite accesul sau se poate aplica art. 11 alin. (6) având în vedere prevederile art. 11 alin. (4)). Dar, dacă, în urma experiențelor este nevoie de mai mult atunci putem colabora și direct cu procuratura pentru emiterea mandatelor de percheziție corporală, caz în care consecințele asupra persoanei nu sunt doar cele menționate în metodologia noastră de examen ci și cele de natură penală”, a afirmat ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian.

foto: arhivă

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