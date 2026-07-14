Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), înfrângere în primul tur la UniCredit Iași Open 2026

Ioana Oprean

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Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), înfrângere în primul tur la UniCredit Iași Open 2026

România a rămas fără nicio reprezentantă pe tabloul principal de simplu al turneului UniCredit Iași Open (WTA 250), după ce albaiulianca Miriam Bulgaru a fost eliminată în primul tur.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Beneficiara unui wild card, Miriam Bulgaru (27 de ani, 248 WTA), sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a fost învinsă, marți, 14 iulie 2026 de rusoaica Elena Pridankina (20 de ani, 201 WTA), venită din calificări.

Rusoaica s-a impus cu 7-5, 6-1.

Partida a durat o oră și 23 de minute.

Tot marți, 14 iulie 2026, Gabriela Ruse, desemnată cap de serie numărul șase, a părăsit competiția după înfrângerea suferită în fața spaniolei Kaitlin Quevedo, care s-a impus cu 6-3, 6-1.

În urma acestor rezultate, Ilinca Amariei, calificată pe tabloul principal din faza preliminară, rămăsese singura reprezentantă a României în proba de simplu.

Ea a înfruntat-o marți seara pe franțuzoaica Elsa Jacquemot, favorita numărul 8 a turneului.

Jucătoarea din Hexagon a avut câștig de cauză în minimum de seturi, cu 6-4, 7-6.

sursa: Agerpres, Flash Score

foto: arhivă

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