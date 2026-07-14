Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), înfrângere în primul tur la UniCredit Iași Open 2026
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), înfrângere în primul tur la UniCredit Iași Open 2026
România a rămas fără nicio reprezentantă pe tabloul principal de simplu al turneului UniCredit Iași Open (WTA 250), după ce albaiulianca Miriam Bulgaru a fost eliminată în primul tur.
Beneficiara unui wild card, Miriam Bulgaru (27 de ani, 248 WTA), sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a fost învinsă, marți, 14 iulie 2026 de rusoaica Elena Pridankina (20 de ani, 201 WTA), venită din calificări.
Rusoaica s-a impus cu 7-5, 6-1.
Partida a durat o oră și 23 de minute.
Tot marți, 14 iulie 2026, Gabriela Ruse, desemnată cap de serie numărul șase, a părăsit competiția după înfrângerea suferită în fața spaniolei Kaitlin Quevedo, care s-a impus cu 6-3, 6-1.
În urma acestor rezultate, Ilinca Amariei, calificată pe tabloul principal din faza preliminară, rămăsese singura reprezentantă a României în proba de simplu.
Ea a înfruntat-o marți seara pe franțuzoaica Elsa Jacquemot, favorita numărul 8 a turneului.
Jucătoarea din Hexagon a avut câștig de cauză în minimum de seturi, cu 6-4, 7-6.
sursa: Agerpres, Flash Score
foto: arhivă
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