Șofer vârstnic condamnat cu suspendare la Judecătoria Alba Iulia pentru ucidere din culpă: Accident mortal provocat de nerespectarea indicatorului „Stop!”
Șofer vârstnic condamnat cu suspendare la Judecătoria Alba Iulia pentru ucidere din culpă: Accident mortal provocat de nerespectarea indicatorului „Stop!”
Judecătoria Alba Iulia a pronunțat marți, 14 iulie 2026 sentința într-un dosar de ucidere din culpă privind un accident rutier produs în august 2022, în urma căruia un motociclist și-a pierdut viața.
Instanța a condamnat un șofer în vârstă de 78 de ani la doi ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, reținând că acesta a pătruns într-o intersecție fără a respecta indicatorul „Stop!” și fără a acorda prioritate motocicletei care circula pe drumul național.
Potrivit hotărârii, accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 5 august 2022, la intersecția DJ 107H cu DN1. În urma impactului dintre autoutilitară și motocicletă, conducătorul motocicletei a suferit multiple leziuni grave și a decedat la 25 septembrie 2022, în urma complicațiilor medicale cauzate de traumatismele suferite în accident. Expertizele medico-legale au stabilit existența unei legături directe de cauzalitate între accident și deces.
Din probele administrate în cursul urmăririi penale și al judecății a rezultat că motociclistul circula cu aproximativ 125 km/h pe un sector de drum unde limita legală era de 70 km/h. Totodată, analiza toxicologică a indicat o alcoolemie de 0,22 g/l alcool pur în sânge. Instanța a apreciat că aceste împrejurări au contribuit la producerea accidentului, însă nu înlătură răspunderea penală a conducătorului autoutilitarei, care avea obligația legală de a opri și de a acorda prioritate.
În hotărâre se mai arată că inculpatul suferea, înainte de accident, de afecțiuni oftalmologice care îi afectau acuitatea vizuală și pentru care primise recomandări medicale privind corecția optică. Instanța a reținut că aceste probleme medicale erau cunoscute anterior producerii accidentului.
În fața instanței, inculpatul a recunoscut fapta și a solicitat judecarea cauzei în procedura simplificată, ceea ce a determinat reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege. Judecătorul a constatat că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere din culpă și a dispus condamnarea la doi ani de închisoare.
La individualizarea pedepsei, instanța a avut în vedere gravitatea consecințelor accidentului, dar și circumstanțele personale ale inculpatului: lipsa antecedentelor penale, conduita procesuală, vârsta înaintată și timpul scurs de la producerea faptei. În aceste condiții, executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani. Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul va trebui să respecte măsurile stabilite de Serviciul de Probațiune, să participe la un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.
Instanța a analizat și latura civilă a cauzei, în cadrul căreia membrii familiei victimei au solicitat daune morale și materiale. Judecătorul a reținut că victima a avut o contribuție de 50% la producerea accidentului, având în vedere viteza de deplasare și consumul de alcool, aspect care urmează să fie avut în vedere la stabilirea despăgubirilor datorate de asigurătorul RCA.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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