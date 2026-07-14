Tarifele parcărilor din Alba Iulia, aproape duble față de Sibiu și Brașov. Antreprenor: „Este ușor să dai vina pe mediul privat, dar primul bon pe care îl primește turistul este emis chiar de Primărie”

Situația dezastruoasă a turismului din județ și în special din Alba Iulia naște tot mereu nemulțumiri în rândul reprezentanților HoReCa, care, în ciuda eforturilor pe care le fac pentru a supraviețui, nu par a fi luați în serios de autoritățile locale.

Cosmin Matieș și-a exprimat din nou public, pe rețelele de cosializare, nemulțumirea față de politicile administrației locale în ceea ce privește turismul, susținând că tarifele ridicate pentru parcările din Cetatea Alba Carolina reprezintă un obstacol pentru vizitatori și afectează competitivitatea orașului în raport cu alte destinații din Transilvania.

Antreprenorul spune că deși în ultimii aproape trei ani, a încercat constant să atragă atenția autorităților locale și județene asupra problemelor din turism și a venit inclusiv cu propuneri și exemple din alte orașe, nu a fost luat în seamă.

„Am scris, am argumentat, am propus, am comparat cu alte orașe. Din păcate, vorbesc cu pereții. O fac pentru că turismul înseamnă locuri de muncă, investiții și bani care rămân în Alba Iulia. Cel mai frustrant este că văd cum alte orașe evoluează, iar noi continuăm să căutăm vinovați în loc să căutăm soluții”, afirmă acesta.

Reacția sa vine în contextul unei comparații între tarifele parcărilor din principalele orașe turistice ale Transilvaniei. Potrivit datelor invocate, parcarea din zona 0 a Cetății Alba Carolina costă 5,30 lei pe oră, respectiv 53 de lei pentru o zi întreagă. În schimb, în centrul istoric al Sibiului, tariful este de 3 lei pe oră și 15 lei pe zi, iar în zona centrală a Brașovului, parcarea costă 3 lei pe oră.

În opinia reprezentantului HoReCa, comparația arată că Alba Iulia practică cele mai ridicate tarife dintre cele trei destinații turistice.

„Administrația locală spunea că turiștii nu vin în Alba Iulia din cauza prețurilor din HoReCa. Dar de ce nu discutăm și despre prețurile practicate chiar de administrația locală? Măcar la un capitol suntem pe primul loc”, susține acesta.

Matieș consideră că primul contact al unui turist cu orașul este chiar plata parcării, administrată de municipalitate.

„Cu alte cuvinte, primul bon pe care îl primește turistul în Alba Iulia este emis chiar de Primărie. Parcarea administrată de autoritatea locală costă aproape dublu față de Sibiu și Brașov. Este ușor să dai vina pe mediul privat. Mai dificil este să analizezi propriile taxe și propriile decizii”, afirmă el.

Acesta atrage atenția și asupra gradului de ocupare al parcărilor din Cetatea Alba Carolina, susținând că, în timpul săptămânii, majoritatea locurilor sunt utilizate de angajații instituțiilor din zonă, nu de turiști.

„În timpul săptămânii, parcările din Cetate sunt ocupate în mare parte de mașinile instituțiilor din zonă, nu de turiști. Noroc că mai vin turiști de weekend. Altfel, am avea cele mai scumpe parcări din zonă… pentru niște locuri goale”, concluzionează reprezentantul industriei HoReCa din Alba Iulia

Acesta spune că, deși se declară „obosit și dezgustat” de lipsa de reacție a autorităților, nu intenționează să renunțe la demersurile prin care încearcă să aducă în atenția administrației problemele cu care se confruntă turismul din Alba Iulia.

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