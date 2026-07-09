VIDEO | „Nu pune mâna pe mine decât dacă ai mandat!”. Situație absurdă la un examen național în Câmpeni: Cum a scăpat un elev suspect de fraudă fără să fie dat afară din sală
„Nu pune mâna pe mine decât dacă ai mandat!”. Situație absurdă la un examen național în Câmpeni: Cum a scăpat un elev suspect de fraudă fără să fie dat afară din sală
O conferință de presă susținută de prefectul județului Alba, Nicolae Albu, împreună cu domnul prof. Cornel Stelian Sandu, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Alba, a avut loc astăzi, 9 iulie 2026.
În cadrul conferinței, Cornel Stelian Sandu, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Alba, a vorbit despre desfășurarea examenelor naționale și a prezentat câteva dintre situațiile neobișnuite întâlnite în timpul probelor desfășurate în județul Alba.
„Nu pune mâna pe mine decât dacă ai mandat”
Cornel Sandu a povestit că, după ce un candidat a fost suspectat de tentativă de fraudă, în centrul de examen dintr-o instituție de învățământ din Câmpeni a fost chemată poliția. La sosirea polițistului, elevul i-ar fi spus că nu are voie să îl atingă, întrucât nu deține un mandat.
,,La ultima probă am înțeles că a fost candidat, care era suspectat că asculta. A fost chemat și poliția, avem o colaborare și cu poliția și cu DSP-ul pentru desfășurarea examenelor și candidatul respectiv i-a spus la polițistul care a venit că «domnule nu pune mâna pe mine decât dacă ai mandat».”, a explicat Cornel Sandu, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Alba.
Astfel, omul legii nu a mai avut ce face, iar elevul a rămas în sală și a continuat să susțină proba, deși era suspectat de fraudă.
,,Este un fenomen pe care îl știam”
Cornel Sandu a continuat prin a spune că nu știe ce s-a întâmplat în continuare cu acel elev, dar a atras atenția asupra acestui fenomen de fraudă: ,,Căștile sunt miniscule. Dacă are păr și un profesor îi spune să îl ferească, iar el elevul spune că nu vrea, ce să îi facem? Este un fenomen pe care îl știam, că se întâmplă.”, a mai explicat Cornel Sandu, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Alba.
,,Ar trebui găsită o soluție”
Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Alba a vorbit și despre nevoia găsirii unei soluții, mai ales având în vedere faptul că inteligența artificală ar putea facilita procesul de fraudă:
,,De la momentul respectiv și până acum am spus că, din punctul meu de vedere, ar trebui găsită o soluție. Acum, cu inteligența artificială, se poate face ușor un subiect, se poate rezolva ușor un subiect de bacalaureat ca să iei peste șapte. Deci, nu știu, ar trebui găsită o soluție de bruiaj local sau ceva de genul acesta. Noi facem tot ce depinde de noi.”, a mai spus Cornel Sandu.
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