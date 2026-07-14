VIDEO | Academicianul Ioan-Aurel Pop, la casa natală a eroului național Avram Iancu: „Viața politică a României actuale e jalnică și cauza este lipsa de accent pe educație, pe sănătatea spirituală și pe cea fizică a oamenilor”

Academicianul Ioan-Aurel Pop, la casa natală a eroului național Avram Iancu: „Viața politică a României actuale e jalnică și cauza este lipsa de accent pe educație, pe sănătatea spirituală și pe cea fizică a oamenilor”

Academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române în perioada 2018 – aprilie 2026, a fost prezent marți, 14 iulie, la Câmpeni, la Beciul lui Horea, la un eveniment de comemorare a eroilor din Apuseni.

Ulterior, a vizitat Casa Memorială a lui Avram Iancu din comuna care-i poartă numele, fiind întâmpinat de către tulnicăresele și primarul localității, Ciprian Rîșteiu.

După ce a vizitat casa natală a „Crăișorului” și a scris un mesaj în cartea de onoare a muzeului, academicianul și-a exprimat opinia referitoare la situația actuală din România și clasa politică, menționând următoarele: „Viața politică a României actuale e jalnică și cauza este lipsa de accent pe educație, pe sănătatea spirituală și pe cea fizică a oamenilor. Simion Bărnuțiu, la 1848, mare luptător pentru dreptate și profesor de drept la Universitatea din Iași a spus un lucru extraordinar: <<Țineți cu poporul că să nu rătăciți!>>.

Dar să știți că din experiența mea de istoric vă spun că și popoarele dacă sunt conduse de elite nevrednice și proaste, rătăcesc. La ora actuală, România nu are o elită politică demnă de trecutul ei, de prezentul ei și de viitorul pe care ni-l dorim. Pentru că o elită politică vrednică e aceea care s-a ridicat din sânul poporului și care este formată din cei mai de seamă reprezentanți ai acelui popor. În acest moment, după părerea mea, cei mai de seamă reprezentanți stau deoparte și conduc cei de rangul doi și trei, care se lăfăie în putere și nu mai știu ce să facă cu ea. Suntem în impas, nu avem guvern, trec săptămânile și lunile, nu ne pasă, mergem înainte și vorbim de democrație. De democrație nu se vorbește, despre democrație se construiește, democrația se face cu ajutorul elitelor bune. Când vom reuși noi românii să ne ridicăm în frunte o elită bună, vom reuși din nou să avem din nou demnitatea lui Horea și a lui Avram Iancu.”

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