Ultramaratonistul Polgar Levente se gândeşte să alerge sub alt steag, sau să se retragă. În 15 septembrie ar fi trebui să participe la Ultramaratonul Madrid-Segovia 100 km, în cinstea Marii Uniri, invitat de către Ambasada României din Spania

Toată lumea îl ştie pe Levi. Aiudeanul Levente Polgar, cetățean român de origine maghiară, cu handicap, care a alergat mii de kilometri cu şi pentru drapelul României.

A participat la 6633 Arctic Ultra, considerată cea mai dură competiție din lume, sportivul din Aiud fiind prima persoană cu dizabilități care a fost acceptată de organizatori în această cursă.

Singurul român care are la activ două participări, în 2016 – 2017, la Ultramaratonul Montblanc, în lungime de 170 de kilometri, precum și la alte competiții din România.

Singurul alergător cu handicap al lumii de ultradistanţe montane.

Este și voluntar Invictus. Anul trecut, de Ziua Armatei Române, Polgar Levente a alergat pe traseul Oradea-Carei, primind din partea șefului Statului Major General, Nicolae Ionel Ciucă, medalia „Onoare și Patrie”. A alergat ultima bucată din ştafetă cu drapelul României, înmânându-l direct domnului general Nicolae Ionel Ciucă, la Carei.

Anul acesta este invitat din nou să refacă traseul Oradea – Carei.

Dar, a fost invitat şi la Madrid de Ambasada României în Spania, pentru a alerga, alături de un oficial din cadrul ambasadei Ultramaratonul Madrid-Segovia 100 km, în cinstea Marii Uniri, purtând însemnele distinctive ale Centenarului. Nu poate participa, pentru că nu are cu ce achita biletul de avion.

Din luna mai, nu şi-a mai permis să participe la nicio competiţie. S-a retras şi din organizarea evenimentului sportiv Aiud Maraton. Drumul, taxa de participare, hrana îl costă mai mult decât indemnizaţia de handicap gradul II , în valoare de 375 de lei.

“Autorităţile, firmele mari din judeţ nu vor să audă de mine. Am două direcţii: fie plec din România şi alerg sub un alt drapel, fie mă retrag definitiv. Am ajuns cerşetor public. Voi alerga de 1 Decembrie traseul Alba Iulia – Curtea de Argeş, în semn de respect faţă de Majestarea Sa Regele Mihai trecut în nefiinţă, pe cel mai vechi şi lung drum din România, cel mai clasic. Îl voi alerga dinr-o bucată, fără susţinerea nimănui”, a spus cu amărăciune în glas, Levi.

Din această primăvară a demarat proiectul “Zâmbet din viitor”. Pentru asta şi-a scos la licitaţie cateva tricouri. În schimb, nu cere nimic altceva decât rechizite şcolare pe care să le ofere copiilor fără posibilităţi materiale, care învaţă foarte bine la şcoală şi care doresc să îşi continue şcoala.

Levente Polgar lucrează în construcţii. Chiar dacă şi-a pierdut mâna dreaptă într-un accident când avea doar 6 ani, asta nu îl împiedică să fie un muncitor bun, să se mândrească cu munca lui. Tot timpul meştereşte ceva. Dar nu câştigă suficient cât să îşi permită echipamentul şi taxele de participare.

Levente Polgar este un sportiv cunoscut din judeţul Alba, care a participat la multe curse de cel puţin 100 de kilometri.

La vârsta de şase ani, Levente Polgar a fost lovit de un tren în gara Aiudului, moment în care şi-a pierdut şi o mână.

Pentru un astfel de om nu putem spune decât RESPECT!

