„U” Cluj – Volei Alba Blaj 0-3, în Divizia A1 de volei feminin | Miercuri, duel cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor

acum 2 ore

Volei Alba Blaj, campioana României, a câștigat partida din deplasare cu Universitatea Cluj, scor 3-0, contând pentru etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei feminin

Confruntarea dintre formațiile aflate la polii opuși ai ierarhiei a fost una disproporționată din start. Volei Alba Blaj s-a impus facil, scor 3-0 (25-12, 25-13, 25-3), diferența din ultimul parțial scutindu-ne de alte comentarii.

S-a consemnat revenirea lângă fileu a Vittoriei Piani (a intrat în actul secund), accidentată în acest an, semn că italianca intră în calcule pentru disputa cu Volero Le Cannet. Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez a odihnit o parte dintre echipierele de bază în această partidă fără istoric.

Volei Alba Blaj se menține lider în întrecerea internă, cu 33 de puncte, urmată de Dinamo și CSO Voluntari – câte 32. Urmează două partide pe teren propriu, miercuri, 4 februarie, în Liga Campionilor, cu Volero Le Cannet, meci decisiv pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV și sâmbătă, 7 februarie, cu Corona Brașov.

Partida a durat 55 de minute, raportul blocajelor a fost 13-3 (cele mai multe Bianca Grama – 6), iar al așilor 6-3, în favoarea vizitatoarelor. Principalele realizatoare s-au dovedit Ana Escamilla – 17 puncte și Bianca Grama – 14.

Volei Alba Blaj: Ana Escamilla – 17 puncte, Raisa Ioan – 7, Mihaela Otcuparu – 8, Evilania Martinez – 9, Bianca Grama – 14, Marija Miljevic – un punct, Diana Vereș (l); au mai intrat Eva Vizitiu (l), Vittoria Piani, Charlotte Krenicky; nu au jucat Ana Trcol, Ariana Pîrv, Jelena Delic și Drussyla Costa.

