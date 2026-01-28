FOTO: Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandicci 0-3, în Liga Campionilor | Înfrângere previzibilă contra campioanei mondiale a cluburilor

Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandicci 0-3, în Liga Campionilor. Campioana României, înfrângere previzibilă contra campioanei mondiale a cluburilor

În „Alba Blaj” Arena, în partida de gală contând pentru penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor dintre Volei Alba Blaj și Savino Del Bene Scandicci, s-a impus campioana mondială a cluburilor, scor 3-0 (25-19, 25-19, 25-21).

O confruntare cu învingător scontat, în care dincolo de scor a contat doar momentul trăit, de a vedea la lucru, la Blaj, o echipă de asemenea calibru.

În fața a aproximativ 1500 de spectatori, Volei Alba Blaj a încercat să se ridice la înălțimea confruntării, însă a fost un nou episod din „Misiune imposibilă”. Chiar fără Antropova, Bosetti sau Ognjenovici, campioana mondială și-a arătat clasa. Setul inaugural a fost dominat clar de Scandicci, Blajul nereușind decât să se apropie (14-18), însă fiecare punct adjudecat de favorite era celebrat cu urale în tribune. Guillermo Naranjo Hernandez a făcut modificări în finalul setului, tocmai pentru a rula lotul, în condițiile unei înfrângeri previzibile. Marea noutate a zilei a fost apariția în efectivul gazdelor a vedetei Vittoria Piani, accidentată în acest an, care a folosit confruntării cu conaționalele pentru a se racorda la ritmul unei partide.

Și următoarele două seturi s-au disputat pe aceleași coordonate, cu Savino Del Bene Scandicci la timonă, conducând confortabil. În ultimul set a revenit pe teren Bianca Grama, la rându-i indisponibilă în 2026. Blajul a încercat, s-au rotit jucătoarele, dar n-au reușit decât să strângă scorul (15-16, 19-21)

Categoric, favorita incontestabilă a confruntării a fost echipa din Italia, însă a rămas spectacolul de lângă fileu, o seară de gală, în ciuda diferențelor de bugete și implicit de valoare. DaEste prima reprezentație în fața fanilor în acest an în competiția supremă pentru „mândria Albei” și în același o oportunitate pentru a vedea la lucru vedete mondiale ale voleiului.

Blajul își leagă toate speranțele de continuare a aventurii europene de ultima partidă, săptămâna viitoare, a doua consecutivă în propria sală, cu Volero Le Cannet, în 4 februarie fiind examenul suprem pentru accederea în sferturile de finală ale Cupei CEV.

