Turnul Studentului, pictură ulei pe carton, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoș (1919-1998), exponatul lunii ianuarie 2026, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș
Turnul Studentului, pictură ulei pe carton, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoș (1919-1998), exponatul lunii ianuarie 2026, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș
Exponatul lunii ianuarie 2026 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș a fost desemnată pictura Turnul Studentului, realizată de artistul plastic Iosif Vasile Gaidoș. Executată în tehnica uleiului pe carton, cu dimensiunile de 49 × 70 cm, lucrarea, semnată și datată în stânga jos „I. V. Gaidoș, 1974″, a fost donată muzeului sebeșean chiar în anul realizării sale.
În prim-planul lucrării este redat un fragment de curtină din piatră, care traversează orizontal întreaga compoziție, conferindu-i stabilitate și echilibru, alături de Turnul Studentului, amplasat în partea dreaptă a cadrului, care atrage privirea și rupe monotonia liniei orizontale reprezentate de zid. Copacii din spatele acestuia, unul bogat în frunziș, celălalt aproape gol, sunt redați într-un contrast ce pare să sugereze trecerea timpului, la fel cum acesta a trecut și peste fortificația Sebeșului.
Compoziția este echilibrată asimetric: masa vegetală din stânga compensează turnul din dreapta, iar paleta cromatică este restrânsă și naturală, dominată de nuanțe de ocru și bej, verde stins și albastru pal. Cerul deschis sugerează o lumină difuză, posibil o zi senină de toamnă, în care culorile sunt armonizate, fără contraste dure, ceea ce induce o stare de liniște. Pensulația este vizibilă și liberă, mai ales în redarea copacilor și a zidului, indicând o abordare picturală expresivă; detaliile, care nu abundă, sugerează intenția artistului de a pune accentul pe impresia generală, și nu pe exactitatea arhitecturală
Iosif Vasile Gaidoș s-a născut la 7 iulie 1919 la Ardud, județul Satu Mare. A urmat cursurile școlii primare în oraşul natal, iar în 1930 s-a mutat împreună cu părinții la Sebeș. A frecventat liceul din localitate, iar după absolvire a urmat studii de artă la Baia Mare. Întors la Sebeș, și-a satisfăcut stagiul militar, după care s-a mutat la Teliuc, unde a lucrat ca proiectant la mină. Ulterior, s-a stabilit la Timișoara, iar apoi în județul Caraș-Severin, la Bocșa, unde a lucrat tot ca proiectant, în cadrul întreprinderii miniere locale.
A pictat cu precădere în ulei și pastel, fără a neglija însă acuarela. De Sebeș s-a legat prima parte a activității sale artistice, însă, după plecare a revenit adesea pentru a-și revedea rudele și pentru a picta. Astfel, în creația sa se regăsesc lucrări precum „Peisaj pe Valea Sebeșului”, „Peisaj la Jina”, „Castelul Martinuzzi” și „Turnul Studentului”, printre altele.
Fiind un mare iubitor de frumos, a cutreierat munții și a surprins în pânzele sale colțuri mirifice de natură, reușind să realizeze un număr impresionant de tablouri. În cursul vieții i-au fost organizate 111 expoziții personale în țară (Sebeș, Reșița, Bocșa, Oravița, Roșia Montană, Baia de Arieș etc.) și alte câteva în străinătate (expoziție itinerantă în fostele țări socialiste – 1961, Germania – 1966). Numeroaselor tablouri aflate în colecții particulare din țară li s-au adăugat și altele din Canada, Rusia, Austria, Cehia, Polonia, Elveția, Italia, SUA, Olanda, Israel, Suedia, Franța, Siria, Australia, Ungaria și Germania. O serie de lucrări au fost donate unor instituții, printre care și muzee, precum cele din Reșița (peste 10 lucrări), Băile Herculane (7 lucrări), Sebeș (2 lucrări) și Lupșa (o lucrare). S-a stins din viață la 3 martie 1998, la Bocșa Montană, unde este și înmormântat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna Șpring. A fost ,,prinsă” după buletinul găsit printre resturile menajere și trebuie să curețe și zona de mizerii
Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna Șpring. A fost ,,prinsă” după buletinul găsit printre resturile menajere și trebuie să curețe și zona de mizerii O femeie din Daia Română este obligată să-și ia gunoaiele acasă după ce le-a aruncat pe domeniul […]
UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între trei mașini pe Calea Moților. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între trei mașini pe Calea Moților. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 10.20, în Alba Iulia. Trei mașini s-au ciocnit pe Calea Moților. Potrivit IPJ Alba, Traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza evenimentului rutier. Din informațiile […]
VIDEO | 167 de ani de la MICA UNIRE, sărbătoriți la Alba Iulia. HORA Unirii, evocare istorică și moment artistic susținut de elevii Colegiului Militar, pe esplanada Sălii Unirii
167 de ani de la MICA UNIRE, sărbătoriți la Alba Iulia. HORA Unirii, evocare istorică și moment artistic susținut de elevii Colegiului Militar, pe esplanada Sălii Unirii Unirea Principatelor Române din data de 24 ianuarie 1859, cunoscută și sub denumirea de Mica Unire, a fost sărbătorită și în 2026 la Alba Iulia, pe esplanada Sălii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit”
Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un...
Ce spune Ilie Bolojan despre plafonarea prețului la gaze: ,,Am putea să facem o anumită formulă tranzitorie”
Ce spune Ilie Bolojan despre plafonarea prețului la gaze: ,,Am putea să facem o anumită formulă tranzitorie” Premierul Ilie Bolojan...
Știrea Zilei
VIDEO | Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească”
Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest...
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și...
Curier Județean
Turnul Studentului, pictură ulei pe carton, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoș (1919-1998), exponatul lunii ianuarie 2026, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș
Turnul Studentului, pictură ulei pe carton, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoș (1919-1998), exponatul lunii ianuarie 2026, la...
FOTO | Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna Șpring. A fost ,,prinsă” după buletinul găsit printre resturile menajere și trebuie să curețe și zona de mizerii
Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Reformele lui Alexandru Ioan Cuza care au pus bazele statului unitar și modern român: Țară nouă, legi noi
Reformele lui Alexandru Ioan Cuza care au pus bazele statului unitar și modern român: Țară nouă, legi noi Unirea Principatelor...
24 ianuarie 1859: Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza
24 ianuarie 1859, data la care a avut loc Mica Unire. Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza...