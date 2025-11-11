Turneu de calificare la polo feminin, în Bazinul Olimpic, în perioada 14-16 noiembrie | Campioana CSM Unirea Alba Iulia, în preliminariile Conference Cup
Turneu de calificare la polo feminin, în Bazinul Olimpic, în perioada 14-16 noiembrie | Campioana CSM Unirea Alba Iulia, în preliminariile Conference Cup, la finele săptămânii
CSM Unirea Alba Iulia va participa la Conference Cup la polo feminin, a treia competiție continentală ca importanță, în perioada 14-16 noiembrie urmând să se dispute în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, un turneu de calificare (intrarea este liberă).
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, 4 victorii la primul turneu al Danube Cup, la polo feminin, în Serbia
În Grupa B de calificare vor participa Jadran Split (Croația), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Cosenza Pallanuoto (Italia), alături de gruparea din Cetatea Marii Uniri, echipa gazdă. În prima rundă de calificare a Cupei Conferinței feminine, vor exista patru grupe de câte trei sau patru echipe, cu două turnee organizate în Malta, unul în România și celălalt în Italia. Echipele care termină pe primele două locuri vor avansa în runda a doua
Sezonul precedent, CSM Unirea Alba Iulia a scris istorie, cucerind eventul național (campionat și Cupa României) la senioare, plus titlul la Under 18. Anul trecut, la Alba Iulia, s-au desfășurat o grupă de calificare din Cupa Challenge, uniristele participând și la Danube League. În actuala stagiune, CSM Unirea Alba Iulia a cucerit Cupa României, în septembrie, pentru al doilea an la rând, și s-a înscris iar în Danube Leagua (s-a disputat primul turneu, în Serbia, în octombrie, unde a învins Steaua Roșie Belgrad, scor 14-2).
Programul este următorul:
*vineri, 14 noiembrie, ora 17.00: Jadran Split – Steaua Roșie Belgrad; ora 19.00: Unirea Alba Iulia – Cosenza;
*sâmbătă, 15 noiembrie, ora 17.00: Unirea Alba Iulia – Steaua Roșie Belgrad; ora 19.00: Cosenza – Jadran Spit;
*duminică, 16 noiembrie, ora 10.00: Cosenza – Steaua Roșie Belgrad; ora 12.00: Unirea Alba Iulia – Jadran Split.
Echipa gazdă, pregătită de Viorel Rus și Ovidiu Pocol are șanse însemnate de calificare în etapa superioară, fiind necesară o victorie într-una din disputele cu Cosenza sau Jadran Split.
