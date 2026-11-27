Gata cu căutările complicate pentru cursele interjudețene! „Mersul autobuzelor”, platforma care adună informațiile despre transportul rutier din România
Gata cu căutările complicate pentru cursele interjudețene! „Mersul autobuzelor”, platforma care adună informațiile despre transportul rutier din România
Românii care călătoresc cu autobuzul între localități din județe diferite au la dispoziție un instrument digital care le poate simplifica planificarea deplasărilor. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat platforma „Mersul autobuzelor”, dezvoltată de Autoritatea Rutieră Română (ARR).
Noua aplicație centralizează informații despre cursele de transport persoane și permite consultarea acestora direct de pe telefon, tabletă sau calculator, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să caute separat ofertele mai multor operatori.
Prin intermediul platformei, călătorii pot afla:
*localitățile deservite și traseele disponibile;
*orele de plecare și de sosire;
*durata estimată a călătoriei;
*distanța dintre localități;
*operatorii de transport care efectuează cursele.
Cum poate fi găsită o cursă?
Procedura este simplă: utilizatorul selectează localitatea de plecare, destinația și data călătoriei, iar platforma afișează informațiile disponibile pentru traseul solicitat.
Instrumentul se adresează în special celor care călătoresc frecvent între județe, dar poate fi util și persoanelor care își planifică ocazional deplasările și vor să compare variantele de transport disponibile.
Platforma poate fi accesată gratuit AICI.
Centralizarea informațiilor din transportul rutier de persoane și oferă călătorilor un punct unic de informare pentru organizarea deplasărilor. Este important însă ca disponibilitatea informațiilor în platformă să fie verificată pentru fiecare traseu și dată în parte.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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