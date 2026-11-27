Personalul ISU Alba a donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia: „ Vă mulțumim pentru generozitate, implicare și pentru că sunteți alături de noi în această misiune de suflet”

Personalul ISU Alba a donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia. Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a transmis mulțumiri personalului Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba pentru implicarea și solidaritatea demonstrate în cadrul campaniei de donare de sânge desfășurate în perioada 26–27 noiembrie 2026.

„Vă mulțumim pentru generozitate, implicare și pentru că sunteți alături de noi în această misiune de suflet”, este mesajul adresat personalului ISU Alba de către reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.

Donarea de sânge înseamnă șansa la viață pentru pacienții care au nevoie de transfuzii, fie că vorbim despre victime ale accidentelor, persoane care trec prin intervenții chirurgicale complexe sau bolnavi care urmează tratamente oncologice și hematologice.

Necesitatea menținerii unor rezerve suficiente de sânge este permanentă. În cursul anului 2026, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a lansat mai multe apeluri publice pentru atragerea donatorilor, inclusiv pentru anumite grupe sanguine deficitare.

Reprezentanții centrului reamintesc că fiecare donare contează, iar implicarea comunității este esențială pentru asigurarea necesarului de sânge destinat pacienților din spitale.

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