Turismul din Alba, în scădere în iulie 2025 față de aceeași lună din 2024: Aproape 6.100 de turiști străini au vizitat județul în a doua lună de vară. Hotelurile, preferate pentru înnoptări

În luna iulie 2025, turismul în județul Alba a înregistrat o ușoară creștere față de luna anterioară, dar în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din totalul de aproape 28.000 de turiști, doar puțin peste 6.000 au fost vizitatori străni. În ceea ce privește preferințele în materie de cazări, în topul preferințelor sunt hotelurile, urmate de pensiunile agroturistice.

Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în iulie 2025 a fost de 1,85 zile, identica cu cea înregistrată în iulie 2024.

Astfel, în luna iulie 2025 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 34042 turiști ( reprezentand 1,9% din numarul turistilor inregistrati la nivel national, 1811143 turisti ), înregistrându-se crestere cu 7139 persoane (+26,5%) faţă de luna anterioară si scadere cu 115 persoane (-0,3%) faţă de luna corespunzatoare din anul 2024.

Majoritatea turistilor au fost cazați în hoteluri de 4 stele din Alba Iulia, pensiuni agroturistice, apartamente și camere de închiriat si pensiuni turistice.

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) înregistrat în iulie 2025 a fost de 62856, mai mult cu 16662 innoptari (+36,1%) faţă de luna anterioara si mai putin cu 417 innoptari (-0,7%) faţă de luna iulie 2024.

Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această lună a fost de 1,85 zile, identica cu cea înregistrată în iulie 2024.

În iulie 2025, turiştii români deţin o pondere de 82,2% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (27967 persoane), iar turiştii străini (6075 persoane), reprezinta 17,8% din total.

Indicele de utilizare a locurilor de cazare în Alba Iulia la hotel în luna iulie 2025 a fost în creștere față de iunie, dar mai scăzut decât în aceeași lună a anului trecut

Cazările din Alba Iulia au înregistrat un număr mai mic de turiști în iulie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, semnalând o scădere a activității turistice.

În perioada 1.01-31.07.2025 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat):

-au fost cazaţi 142521 turişti, înregistrându-se o crestere cu 1,4% faţă de perioada corespunzatoare din anul 2024; turiştii români deţin o pondere de 84,9% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (120980 persoane), iar turiştii străini (21541 persoane) reprezintă 15,1%;

-numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) a fost de 252459, mai mult cu 2,1% faţă perioada similara a anului 2024 cand s-au inregistrat 247275 înnoptări;

-durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această perioadă a fost de 1,77 zile mai mica decat in perioada similara din anul 2024, 1,71 zile.

Numărul sosirilor, înregistrate în structurile de primire turistică în luna iulie 2025, în Regiunea Centru, a fost de 324460 (17,9% din numărul sosirilor înregistrate la nivel naţional) și înregistrează o creștere cu 20,1% faţă de luna anterioară. În luna iulie 2025, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în Regiunea Centru, sosirile in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o scădere cu 18980 persoane (-5,4%).

Cele mai multe sosiri s-au înregistrat în judeţul Braşov (132556), reprezentând 40,9% din totalul regional, iar cele mai puţine sosiri înregistrate au fost în judeţul Covasna (15202), reprezentând 4,7% din totalul regional.

Sosirile în hoteluri deţin un procentaj de 52% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică, fiind urmate de cele din pensiuni agroturistice și apartamente și camere de închiriat cu 13,1%, și pensiuni turistice cu 11%.

Innoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna iulie 2025 au fost de 668626, reprezentând 15,1% din totalul la nivel naţional, în creștere cu 30,5% faţă de luna anterioară şi în scădere cu 5,5% faţă de luna corespunzătoare din anul 2024.

Înnoptările în hoteluri deţin ponderea cea mai mare pondere din numărul total de înnoptări (51,6%), fiind urmate de înnoptările în pensiuni agroturistice (13,2%), apartamente și camere de închiriat (12,9%) și pensiuni turistice (9,9%).

Durata medie a sejurului, la nivelul Regiunii Centru, în luna iulie 2025, a fost de 2,06 zile, iar la nivel judeţean, cea mai mare durată a sejurului s-a înregistrat în Covasna (4,82 zile), iar cea mai mică în judeţul Sibiu (1,66 zile).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna iulie 2025 de 30,8% pe total structuri de cazare turistică, peste nivelul înregistrat în luna iunie 2025 (25,9%) și sub indicele calculat la nivel national (38,2%).

Judeţul Covasna a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (51,5%), fiind urmat de județul Mureș (35,6%), județul Sibiu (33,3%), Brașov (28,8%), Alba (24,8%), iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Harghita (21,6%).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI