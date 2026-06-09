Curier Județean

Tribunalul Alba anunță suspendarea protestelor personalului auxiliar: Activitatea instanței revine la normal din 10 iunie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

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ALBA FEST 2026

Tribunalul Alba anunță suspendarea protestelor personalului auxiliar: Activitatea instanței revine la normal din 10 iunie 2026

Începând de miercuri, 10 iunie 2026, programul de lucru cu publicul și activitatea de judecată la Tribunalul Alba revin la normal, după ce Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL a decis suspendarea temporară a formelor de protest ale personalului auxiliar de specialitate și conex.

Tribunalul Alba a informat, printr-un comunicat transmis de Biroul de Informare și Relații Publice, că formele de protest desfășurate de personalul auxiliar de specialitate și conex au fost suspendate temporar.

Decizia a fost adoptată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Sindicatului Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL nr. 4 din 9 iunie 2026 și a fost comunicată conducerii instanței.

Ca urmare, de la data de 10 iunie 2026, activitatea Tribunalului Alba revine la programul normal. Ședințele de judecată se vor desfășura conform planificărilor stabilite, iar programul de lucru cu publicul va fi reluat integral.

Reprezentanții instanței precizează că toate cauzele vor fi judecate potrivit calendarului comunicat prin citații, fără modificări generate de protestele anterioare.

Comunicatul a fost transmis de Biroul de Informare și Relații Publice al Tribunalului Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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