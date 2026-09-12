Sport

Foto | Ionuț Zincă (CSM Unirea Alba Iulia), campion european la alergare montană, în proba extrem de solicitantă Vertical: Performanță obținută în competiția continentală de la Râșnov

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

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Ionuț Zincă (CSM Unirea Alba Iulia), campion european la alergare montană, în proba extrem de solicitantă Vertical: Performanță obținută în competiția continentală de la Râșnov

Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, a devenit campion european la Mountain Running, în proba Vertical, practic o urcare continuă de la baza Pârtiei Lupului până pe Vârful Postăvaru, fără coborâri.

Performanța sportivului unirist a fost obținută în competiția continentală de la Râșnov.

Este vorba de Râșnov Medieval Run – European Masters Off-Road Running Championships 2026.

„Mult succes, Ionuț Alin Zincă, și în cursa de mâine (n.a. duminică, 13 septembrie 2026)”, a transmis Marius Anghel, cel care se ocupă de pregătirea sportivului la CSM Unirea Alba Iulia.

Râșnov Medieval Run este o competiție de alergare montană organizată de Run Transylvania, ajunsă în 2026 la ediția a V-a. Evenimentul se desfășoară la Râșnov, în perioada 10–13 septembrie 2026, și combină alergarea montană cu atmosfera istorică a Cetății Râșnov și cu un program amplu pentru participanți și spectatori.

Elementul distinctiv al ediției 2026 este asocierea cu Campionatul European Masters Off-Road Running (EMORRC). Astfel, competiția are atât o componentă open, destinată alergătorilor de diferite niveluri, cât și o componentă internațională de nivel european pentru sportivii Masters.

Evenimentul este construit în jurul Cetății Medievale Râșnov, traseele pornind și revenind în zona centrală a orașului, în Piața Unirii. Alergătorii traversează zone urbane istorice, drumuri forestiere și poteci montane, cu trasee care ajung în zona Poiana Cristianului – Poiana Brașov – Postăvaru, în funcție de probă.

Competiția a propus temerarilor participanți mai multe niveluri de dificultate, de la o cursă verticală foarte solicitantă până la maratonul montan de 40 km.

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