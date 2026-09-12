12-13 septembrie 2026 | Alerte de vreme severă: Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale României. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

România intră sub semnul instabilității atmosferice în acest weekend. De sâmbătă, 12 septembrie 2026, până duminică seara, 13 septembrie 2026, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea, temporar, rafale de până la 60 km/h.

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 22

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă, intensificări ale vântului;

Zone afectate: conform textului

Vremea va fi în general instabilă, sâmbătă (12 septembrie) în jumătatea de est a teritoriului, iar duminică (13 septembrie) în sud-est și local în centru și sud. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze în general de 40…60 km/h).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de peste 30 l/mp.

Vântul va prezenta intensificări temporare, în sud-vest, în est, precum și la munte în general cu viteze de 40…60 km/h. titlu incisiv și lead

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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