Foto | Reabilitarea fostului cinematograf Columna din Alba Iulia, gata… pe hârtie, în așteptarea șantierului: Investiție de 21 de milioane de lei blocată la ordinul de începere. Precizări ale administrației locale

Reabilitarea fostului cinematograf Columna din Alba Iulia, gata… pe hârtie, în așteptarea șantierului: Investiție de 21 de milioane de lei blocată la ordinul de începere. Precizări ale administrației locale

Deși proiectul de reabilitare a fost finalizat administrativ, finanțarea este asigurată, constructorul este desemnat, iar contractul de proiectare și execuție este semnat, fostul Cinematograf Columna continuă să aștepte începerea lucrărilor. Primăria Alba Iulia susține că singurul obstacol rămas este emiterea ordinului de începere de către Compania Națională de Investiții, termenul avansat de ministrul Dezvoltării fiind începutul anului viitor.

„În ultimele zile, am văzut numeroase discuții în spațiul online despre starea fostului Cinematograf Columna. Înțelegem nemulțumirea și împărtășim dorința albaiulienilor de a vedea această clădire readusă la viață. De aceea, considerăm că este important să prezentăm situația reală a proiectului. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Cinematografului Columna nu au fost abandonate.

Dimpotrivă, proiectul este într-un stadiu avansat din punct de vedere administrativ: finanțarea este asigurată prin Compania Națională de Investiții, proiectul tehnic este finalizat, iar contractul de proiectare și execuție a fost semnat, cu constructor desemnat, încă de anul trecut. Investiția are o valoare de aproximativ 21 de milioane de lei și va reda municipiului Alba Iulia un spațiu cultural modern, complet reabilitat și dotat, adaptat nevoilor actuale ale comunității”, au precizat sâmbătă, 12 septembrie 2026, reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

„Proiectul prevede consolidarea și modernizarea clădirii, creșterea eficienței energetice, refacerea finisajelor și amenajarea unor spații destinate activităților culturale și artistice, astfel încât fostul cinematograf să redevină un reper al vieții culturale din oraș. Singurul pas care mai lipsește pentru începerea efectivă a lucrărilor este emiterea ordinului de începere de către Compania Națională de Investiții. CNI a ales să prioritizeze finalizarea investițiilor aflate deja într-un stadiu avansat de execuție, motiv pentru care acest proiect nu a intrat încă în faza de șantier.

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a purtat în mod constant discuții cu ministrul dezvoltării, Attila Cseke, inclusiv în această săptămână. În cadrul acestor discuții, ministrul a reafirmat angajamentul că ordinul de începere a lucrărilor va fi emis cel târziu la începutul anului viitor. Știm că albaiulienii își doresc mai puține explicatii și mai multe șantiere deschise, iar noi ne dorim același lucru.

Tocmai de aceea, vom continua să urmărim îndeaproape acest proiect și să facem toate demersurile necesare pentru ca lucrările să înceapă cât mai curând. Cinematograful Columna este un obiectiv important pentru oraș, iar noi ne pastrăm angajamentul de a îl reda comunității. Suntem convinși că, odată cu începerea lucrărilor, această clădire va înceta să mai fie un simbol al degradării și va deveni, din nou, un spațiu dedicat culturii, atât pentru noi cât și pentru generațiilor viitoare”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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