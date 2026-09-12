Video | Percheziții în Apuseni într-un dosar de infracțiuni silvice. Șapte mandate, puse în executare de polițiștii din Alba
Percheziții în Apuseni într-un dosar de infracțiuni silvice. Șapte mandate, puse în executare de polițiștii din Alba
În cursul zilei de azi, 12 septembrie 2026, polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară, în zona Munților Apuseni, o acțiune cu efective suplimentare pentru prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul silvic.
La această acțiune, alături de polițiștii Serviciului de Ordine Publică, participă polițiști din orașele Abrud, Câmpeni și Baia de Arieș, polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Alba și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Polițiștii au pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal care vizează săvârșirea unor infracțiuni la regimul silvic. Perchezițiile sunt efectuate la domiciliile unor persoane fizice, la sediul unei societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul silvic, precum și la punctele de lucru ale operatorului economic, situate pe raza județelor Alba și Hunedoara.
Activitățile de cercetare penală sunt desfășurate sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, al reprezentanților Gărzilor Forestiere Alba și Hunedoara, precum și al personalului silvic din cadrul Direcției Silvice Alba.
sursa: IPJ Alba
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