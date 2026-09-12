Aproape 85 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate în acest sezon. Numărul deceselor, în creștere
Aproape 85 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate în acest sezon. Numărul deceselor, în creștere
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) anunță 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile înregistrate în acest sezon, până la 9 septembrie, dintre care 72 au fost confirmate prin analize de laborator. Cinci persoane au murit, toate fiind vârstnice și având comorbidități.
Potrivit celui mai recent raport realizat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în perioada 3 iunie – 9 septembrie au fost înregistrate 83 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 72 de cazuri confirmate şi 11 cazuri probabile.
În acelaşi interval, s-au înregistrat 5 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidităţi.
Cazurile s-au înregistrat la grupele de vârstă 15-19 ani (unu), 20-29 de ani (4), 30-39 de ani (5), 40-49 de ani (8), 50-59 de ani (18), 60-69 de ani (21), 70-79 de ani (17), ≥ 80 de ani (9).
În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (1), Bihor (1), Brăila (4), Botoşani (1), Călăraşi (6), Cluj (2), Constanta (1), Galaţi (3), Giurgiu (4), Harghita (1 – expunerea în altă ţară dar atribuit judeţului de rezidenţă), Ialomiţa (4), Iaşi (1), Ilfov (10), Mureş (1), Prahova (1), Satu Mare (1), Suceava (2), Teleorman (3), Vaslui (1), Vrancea (1) şi municipiul Bucureşti (34).
Specialiştii recomandă populaţiei să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor, să utilizeze substante insecticide în locuinţă/în jurul locuinţei, să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre), să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei, să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.
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